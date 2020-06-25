Апелляционный суд ужесточил наказание жителю Бийска, устроившему смертельное ДТП

Апелляционный суд Алтайского края ужесточил наказание жителю Бийска, который в прошлом году устроил смертельное ДТП в центре города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Напомним, что 30 августа 2019 года осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения разогнался до 109 км/ч и наехал на молодую девушку. Пострадавшая погибла на месте, а пассажир авто из-за столкновения со столбом получил тяжелый вред здоровью.
Тогда суд дал ему шесть лет колонии общего режима с учетом "активного способствования расследованию преступления". Апелляционный суд исключил данную строчку из приговора и добавил к сроку еще один год наказания.
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