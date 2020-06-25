В Алтайском крае компания по вывозу отходов получила штраф в 350 тысяч рублей

Змеиногорского оператора сбора и вывоза мусора ООО "Линетт" оштрафовали на 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Все началось с проверки Каменским межрайонным ведомством, которая обнаружила ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов на полигоне ТКО рядом с Камнем-на-Оби. В результате неправильного складирования мусор на территории периодически загорается, создавая угрозу здоровью граждан.
Прокурор возбудил против ООО "Линетт" дело об административном правонарушении, а территориальное Управление Роспотребнадзора назначило штраф в размере 350 тысяч рублей. В адрес руководства компании внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.
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