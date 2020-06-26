В Сибири появилось уникальное мороженое со вкусом гречки

Новосибирская компания начала производство уникального пломбира со вкусом гречки. В социальных сетях люди уже делятся впечатлениями от его вкуса.
О начале производства такого мороженого стало известно еще в мае. На идею компанию подтолкнул ажиотаж вокруг крупы, который разразился в начале весны.
"Мороженое с гречкой уже есть, оно существует, но пока не продается, так как в настоящее время мы определяем географию поставок. Ведутся переговоры о закупе и поставке этого мороженого в разные регионы России. Возможно, это будут федеральные сети или более узкая география", – говорил тогда собеседник агентства РИА "Новости".
Информации о том, где можно попробовать гречневый пломбир, нет и до сих пор, несмотря на отзывы людей в комментариях.
Комментарии
А можно где то найти мороженое со вкусом мороженого?
Сначала дайте людям качественные продукты , а затем творите чудеса.
Это специально для беременных чтоль дедают? Ну тогда давайте уже сразу со вкусом малосольных огурцов, соленых помидор, ну и навоза чтоль уже, до кучи...