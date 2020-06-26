С июля в России начнут действовать новые правила для водителей, пишет Autonews.
Так, со следующего месяца в стране под запрет попадет ввоз праворульной техники категорий М2 и М3 – самосвалов, строительной спецтехники, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Кроме того, с июля вступят в силу новые правила легализации изменений, внесенных в конструкцию автомобиля. При установке лебедок, фаркопов и багажников, а также при переводе двигателя на газовое топливо водитель должен предоставить транспорт в специальную лабораторию на проверку. Пока у некоторых фирм получить нужное заключение можно удаленно – по фотографиям. Однако эту практику хотят запретить.
Также с 1 июля изменят порядок прохождения медосвидетельствования при получении или продлении срока действия водительского удостоверения. В связи с этим некоторым автовладельцам для получения справки придется сдать дополнительные анализы. Однако коснется новая мера только тех водителей, у которых врач-нарколог выявит признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками. Раньше планировалось, что такие исследования будет проходить каждый желающий получить права.
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