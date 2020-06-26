Власти Бийска хотят застроить зеленую зону в Заречье

Городская дума Бийска приняла решение изменить назначение почти четырех гектаров земли рядом с Покровской церковью, сообщает "Бийское телевидение".
Теперь территорию в Заречье, на которой располагается сосновый бор, можно отдать под застройку. Тут поместятся около 30 земельных участков. С продажи власти планируют выручить около 20 млн рублей.
"Данный земельный участок с развитой инфраструктурой. Там подведен газ. Он сегодня находится в бесхозном состоянии, поэтому говорить, что это идеальное место для отдыха, не приходится. Поэтому мы полагаем, что здесь убьем, в общем-то, всех зайцев", – аргументировал председатель гордумы Сергей Ларейкин.
Однако многие местные жители не согласны с такой позицией. Они утверждают, что на территории с удовольствием играют дети и прогуливаются взрослые. Устраивают там и субботники, чтобы поддерживать популярное место отдыха в чистоте и порядке.
Бийчане предлагают народным избранникам обратить внимание на другую территорию, на которой нет деревьев. Например, на землю рядом с туристическим кластером "Золотые ворота", откуда видны алтайские горы.
Комментарии
Вот вам и новая конституция с защитой природы. Если бы государство действительно хотела оберегать природу, то старая конституция не помешала бы.
Кто бы слушал жителей. Решение принято, застроят...