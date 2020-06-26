ВОЗ заявила о новом всплеске COVID-19 в Европе

В Европе зафиксировали всплеск заболеваний коронавирусной инфекцией на фоне ослабления ограничений, введенных из-за пандемии, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
По его словам, за последние две недели число новых случаев заболевания увеличилось в 30 странах. В 11 из этих стран ускоренное распространение вируса может привести к возобновлению эпидемии. Если этот процесс не остановить, то он вновь "подтолкнет системы здравоохранения к краю пропасти в Европе", считает представитель ВОЗ.
Клюге также отметил, что европейцы стали более ответственно относиться к соблюдению социальной дистанции и масочному режиму.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 9,5 млн случаев заболевания коронавирусом и 488 тысяч смертей. В пятерку лидеров по числу зараженных входят США, Бразилия, России, Индия и Великобритания.
Комментарии
ну давайте у 80летних хроников еще с полгодика в заложниках посидим
Но у нас до 1 июля никаких всплесков не будет - главное вождя обнулить!
Число новых случаев заражения резко выросло в 30 странах
Ковидные деньги делят
Достали. Какой летом вирус? Ковид дележки денег у них там.
26.06.2020 10:56
- гость -
Ага. В крошечных, но при этом богатейших странах Ближнего Востока тоже огромный рост заболеваемости. А уж жара там не чета нашей и, тем более, европейской. Ну не гибнет почему-то ковид и при 50 и более градусах! А вы все про дележку не понять чего...
26.06.2020 11:07
- гость -
вы сейчас сделали утверждение что ковид это не вирус, а нечто иное.
тогда он в летние месяцы не исчезает, как обычные орви.
так это было очевидно.
26.06.2020 11:32
- гость -
"нечто иное" - это что?
26.06.2020 11:32
- гость -
Да, да, это некая живая субстанция, которая читает ваши опусы и ржет над вами.
26.06.2020 10:23
- гость -
ну давайте у 80летних хроников еще с полгодика в заложниках посидим
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Как тебе не стыдно! Тебя воспитала волчья стая?
Тебя воспитала волчья стая?
Вот как раз волчья стая и могла бы воспитать! А так просто НИКТО не воспитывал. И добрые примеры брать было НЕ С КОГО, похоже