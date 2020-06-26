Водители УАЗов погибли в Горном Алтае

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай
В Кош-Агачском и Улаганском районах Республики Алтай 25 июня в результате опрокидывания автомобилей погибли водители, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Одна из аварий произошла в Кош-Агачском районе в урочище Бугузун. 49-летний житель села Теленгит-Сортогой двигался по полевой дороге на УАЗ-3909, однако на склоне горы не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. От полученных травм водитель скончался на месте.
Второе ДТП произошло поздним вечером 25 июня в селе Улаган. По предварительным данным, 24-летний местный житель ехал на УАЗе и, не справившись с управлением, съехал с дороги, в результате чего транспорт опрокинулся. Автомобилист погиб до приезда медиков.
По факту двух ДТП идет проверка, причины и обстоятельства инцидентов устанавливают правоохранители.
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