От 1,5 тыс. рублей за бутылку. Эксперты предрекают рост цен на вино в России

26 июня в России вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии, который вводит понятие российского вина и определяет, что следует считать контрафактом.
Теперь производители и продавцы должны предоставлять информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда, из которого произведено вино. Кроме того, виносодержащий продукт запрещается называть вином и ставить на одни полки с ним.
"Главное, в законе записано, что виноградарство и виноделие должно являться единым целым, и регулирование виноградарства должно осуществляться как единый комплекс, как единая отрасль, а руководство должно осуществляться единым органом – уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, определенным правительством РФ", – цитирует РИА "Новости" слова президента Союза виноградарей и виноделов РФ Леонида Поповича.
Однако отраслевые эксперты считают, что с законом далеко не все гладко. По их оценкам, он может привести к резкому росту цен, пишет "Московский комсомолец".
Они обращают внимание на тот факт, что российское вино должно производиться из винограда, выращенного на территории страны. Вместе с тем в государстве нет столько виноградников, чтобы обеспечить производство достаточного количества напитка, считают специалисты.
Урожай винограда в России позволяет получить максимум 33 млн декалитров вина, в то время как только в прошлом году российские виноделы выпустили почти 80 млн декалитров.
Удорожание процесса производства и сырья в условиях повышенного спроса могут резко взвинтить планку стоимости продукта, в результате чего одна бутылка будет стоить примерно от 1,5 тысячи рублей, считают эксперты.
Такое многим семьям не по карману, и поэтому спрос на российское вино упадет – потребители будут отдавать предпочтение пусть "непатриотичному", но бюджетному варианту с зарубежным вином или алкогольным напиткам на винной основе.
Падение спроса же и строгие законодательные рамки могут привести к тому, что крупные торговые сети и вовсе откажутся от реализации российского вина, предрекают некоторые аналитики.
Комментарии
Дороговато.
как всегда, свое дороже импортного, идиотизм...
Такое многим семьям не по карману, и поэтому спрос на российское вино упадет – потребители будут отдавать предпочтение пусть "непатриотичному", но бюджетному варианту с зарубежным вином или алкогольным напиткам на винной основе.
А до этого считали, что среднему классу как раз по карману 10 бутылей )))
Здорово! Завтра же покупаю новый самогонный аппарат. Дело пойдёт.
Инициатива то хорошая,публиковать сорт винограда, год урожая(желательно настоящие , а не поддельные). Такое должно быть для марочного вина; для столового , которое у нас продают повсеместно смысла не имеет. А учитывая материальный интерес бизнеса - делать деньги из всех законодательных инициатив, то результат очевидно отразится на цене продукта.
A1isa
а чтобы импортное было не дешевле нашего, поднимен на него акцизы и пошлины в ндцать раз
виноградную лозу еще маркировать не собираются, а то это модно сейчас, да и Усманову лишняя копейка не помешает