Виктор Томенко призвал поддержать алтайские города на голосовании

Глава Алтайского края Виктор Томенко выпустил видеообращение к жителям региона, в котором он призывает население поддержать краевые города для присвоения им почетного звания "Город трудовой доблести". Запись опубликована на странице губернатора в Instagram.
На почетное звание претендуют Барнаул, Бийск, Новоалтайск и Рубцовск. Виктор Томенко уверен, что это абсолютно заслуженно.
"Трудовой подвиг наших земляков во время войны сложно переоценить. В Барнауле на Станкостроительном заводе был изготовлен каждый второй патрон. Каждый пятый двигатель танков Т-34 сделан на заводе "Трансмаш", – аргументировал губернатор. – Более 6 млн флаконов лекарств для фронта изготовили фармацевты Бийска. В Рубцовске выпускали столь необходимые во время войны трактора, боеприпасы, саперные лопатки. В Новоалтайске производили авиабомбы и снаряды".
Проголосовать можно во время всероссийского голосования по изменениям в Конституцию. Для этого нужно до 1 июля прийти на свой избирательный участок и заполнить анкету.
Статус "Город трудовой доблести" с 2020 года присваивается тем городам, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны.
В городах, которые признают достойными статуса, установят стелы с гербом и текстом указа президента. Кроме того, в городе будут три раза в год проводить праздничные салюты: 1 мая, 9 мая и в День города.
Окончательное решение о присвоении звания будет принимать президент Российской Федерации.
Комментарии
Витя хочет выйти!!!
Сдали делапуты эту "Трудовую доблесть" под торговые центры
объясните кто-нибудь что это за клоунада? Для чего эти звания и почему они выбираются голосованием?
26.06.2020 12:44
- гость -
Почитайте комментатора то ли глистоса то ли еще как, про то для чего это надо. Он много написал.
Давайте уже голосованием решать, кто победил фашистов в 1945: мы или американцы
26.06.2020 13:13
- гость -
Давайте, нам надо поддержать наших!
Трудовой доблести мало - на все города не хватит, поэтому надо выбирать а заодно и вована обнулить.