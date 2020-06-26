Алтайский край получил дополнительно от Мишустина 468 миллионов на дороги

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил регионам страны дополнительно 44 миллиарда рублей на ремонт дорог. Средства должны пойти на самые социально значимые проекты. 468 миллионов рублей достались и Алтайскому краю, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Больше всего денег – по нескольку миллиардов – получили такие регионы, как Татарстан, Амурская область, Волгоградская область и Республика Адыгея. Эти деньги пойдут, например, на реконструкцию 27,6 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково. Также в число объектов входит строительство транспортной развязки с ж/д веткой на 76-м километре дороги Тайга – Томск. Часть средств направят на реализацию нацпроекта. 15,7 из 44 млрд рублей выделят на развитие дорожной сети городских агломераций. Например, в Татарстане продолжат стройку Большого Казанского кольца.
Отметим, что в 2020 году в Алтайском крае на дорожную сеть выделено около 10 миллиардов рублей. В рамках нацпроекта "БКАД" в крае потратили почти 2 миллиарда рублей. Из них один миллиард – на город Барнаул. В частности, здесь завершат расширение улицы Попова до Трактовой до четырех полос. Кроме того, проведут ремонт в общей сложности на 38 дорогах краевой столицы.
Комментарии
Не от Мишустина, а из бюджета
То есть сначала обещали ул. Попова расширить с 2-х до 6-ти полос, а теперь расширят только до 4-х?! Неплохо воруют. Руки бы поотрубать за это!