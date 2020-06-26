Синоптики алтайского Гидрометцентра дали прогноз на предстоящие выходные, 27 и 28 июня. В регионе передано штормовое предупреждение в связи со шквалистым ветром.
Так, в субботу днем в крае обещают +30...+35 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град. Ветер южный, 10-15 м/с, местами порывы 15-20 м/с, при грозах шквалы до 28 метров.
В воскресенье днем, 28 июня, температура резко опустится. В регионе прогнозируют +17...+22°С и лишь по востоку до +27 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с.
В Барнауле в субботу днем +30..+32 градуса, к вечеру – кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, 10-15 м/с. В воскресенье, 28 июня, в краевой столице +22...+24 градуса. Кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 18-23 м/с.
Комментарии
ваши синоптики надоели всем точно также как воз и роспотребнадзор.
На разных сайтах погода разная,а в действительности бывает совсем другая,чем передают,смотрите Винтуску там более менее верно