Подачу горячей воды досрочно возобновляют по контуру ТЭЦ-2 в Барнауле

В Барнауле по контуру ТЭЦ-2 начали досрочно запускать воду после опрессовки, сообщают в Сибирской генерирующей компании.
"По состоянию на 26 июня, "сезон тазиков" уже завершился для 7 523 жителей города. Планировалось, что вода появится у потребителей не раньше 6 июля", – рассказали в компании.
Отмечается, что включить воду досрочно удалось там, где тепловые сети около домов либо уже отремонтировали, либо коммуникации вовсе не нуждались в ремонте после завершения испытаний.
Подробнее о домах, в которых включили водоснабжение, можно посмотреть на карте. Соответствующие территории отмечены на ней зеленым цветом.
Комментарии
Естественно,это же центровые!Значит отыграются на контуре ТЭЦ-3.Мало того,что будут возиться 21 день (минимум),так еще и при запуске начнутся проблемы.
Какие Центровые???? В карту то лень заглянуть?
Нам не дали воду. Хотя мы через дорогу от тех, кого уже подключили(
Какойто гон, а не карта, типа если на доме нет флажков обращайтесь в свою УК, теперь еще и ук воду отключают
26.06.2020 18:03
- гость -
В массе своей-центровые.ТЭЦ-2 всегда обслуживал центр,и немного периферию,равно,как и ТЭЦ-3 (только наоборот).И вот ведь загадка-в центре дома более старые (а значит и коммуникации тоже),нежели в спальных районах (например Сулима вообще самый юный р-н Барнаула),а поди ж ты,старье ремонтируют лихо,а с новьем телюпаются месяц.Где обещанное закольцовывание в городе всех контуров?Кто это обещал-к ответу!!!!!
повезло потоку