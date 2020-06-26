250 километров в час. Двое мужчин разбились на мотоцикле под Барнаулом

25 июня недалеко от Барнаула на пятом километре Чуйского тракта произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла Yamaha, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию и знакомого погибших.
По данным ведомства, водитель 1988 года рождения в ночное время направлялся из Барнаула в сторону Новоалтайска. В один момент он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП железнодорожных путей. В результате столкновения байкер и его пассажир – мужчина 1987 года рождения – скончались на месте до приезда медиков.
Как рассказал знакомый погибших, мотоцикл двигался со скоростью 250 км/ч и водитель не вошел в поворот. По его словам, одному из погибших от удара пробило череп, а другому – оторвало голову. У обоих остались маленькие дети.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
В ночное время мчаться со скоростью 250 км/ч... это вообще мозгов не иметь. Хорошо, что кроме безмозглых никто из людей не постарадал.