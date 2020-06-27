Более 300 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за минувшую неделю

За минувшую неделю в Алтайском крае от присасывания клещей пострадали 323 человека, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Таким образом, с начала сезона активности этих членистоногих (с 24 марта) в медицинские учреждения региона обратился 8661 человек, более двух тысяч из которых – дети до 14 лет.
При исследовании клещей в 4,7% случаев специалисты выявили клещевой энцефалит, а в 12,4% – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим провели профилактическое лечение. Заболевших среди них нет, однако на сегодняшний день в стационарах края с подозрением на клещевой энцефалит находятся 14 человек.
В ведомстве напомнили, что сейчас в Алтайском крае наблюдается спад активности клещей, однако опасность пострадать от их укуса остается на протяжении всего теплого времени года. В связи с этим жителям региона следует быть осторожными при выезде на природу и в парковые зоны.
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