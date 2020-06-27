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Виктор Томенко принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию на дому

, ИА "Амител"
Члены избиркома приехали к губернатору
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Он оставлял заявку для того, чтобы члены избирательной комиссии приехали к нему. 

"Сегодня с супругой приняли участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Так как я нахожусь на самоизоляции, обратился в участковую избирательную комиссию, и члены УИК приехали к нам домой. Голосование организовано на высоком уровне! Все четко и слажено. Соблюдаются все санитарные нормы", — написал губернатор на своей странице в Instagram.

Он добавил, что уверен в важности этого голосования для будущего страны и призвал всех принять в нем участие. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.06.2020 15:58
- гость -

На даче крайкома партии обосновался.

27.06.2020 16:08
гость

цирк

27.06.2020 16:27
- гость -

Почему не пошел 1 июля? Что за голосование когда запрещено собираться?

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