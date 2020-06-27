Виктор Томенко принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию на дому

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Он оставлял заявку для того, чтобы члены избирательной комиссии приехали к нему.
"Сегодня с супругой приняли участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Так как я нахожусь на самоизоляции, обратился в участковую избирательную комиссию, и члены УИК приехали к нам домой. Голосование организовано на высоком уровне! Все четко и слажено. Соблюдаются все санитарные нормы", — написал губернатор на своей странице в Instagram.
Он добавил, что уверен в важности этого голосования для будущего страны и призвал всех принять в нем участие.
Комментарии
На даче крайкома партии обосновался.
цирк
Почему не пошел 1 июля? Что за голосование когда запрещено собираться?