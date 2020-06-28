На Ксению Собчак напали в православном монастыре

Телеведущая Ксения Собчак приехала в Среднеуральский женский монастырь, который был захвачен схиигуменом Сергием, чтобы снять программу, пишет Mash. Сказать, что у нее не получилось, – ничего не сказать.
"Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова. Камеру отобрали здоровенные бугаи", – прокомментировала нападение Собчак. При этом кто и почему решил применить физическую силу по отношению к съемочной группе – неизвестно.
Напомним, что схиигумена Сергия отстранили от служб из-за того, что он отрицал существование коронавируса. После этого он вместе с отрядом казаков, воевавших в Донбассе, вернулся и захватил монастырь "ради своих чад".
Комментарии
Видели на видеосъемке, как она пятилась спиной вперед в сторону клумбы и споткнулась о поребрик. Не знает, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят.
Так вот где ей клюв согнули.
Ну не изнасиловали же... Че теперь то уж...
Так и есть.
И снова хорошая новость про бывшую кандидатку в президентки.
Сеня бахча
Пришёл,не пускают,развернись и уйди.Что дальше-то прёшься? )
Жертва холокоста
напали в православном монастыре
который был захвачен схиигуменом Сергием
так точнее
Легализованная путинским режимом черносотенная боевая организация на базе Среднеуральского женского монастыря
Так вот где ей клюв согнули.
И ЧМТ получила.
Любительница морального с а д о - м а з о получила физическое воплощение своих иллюзий.
Новости Мордора
закономерный результат заигрывания с культом
Попы, казаки, полу-лошадь полу-человек , супер-вирус и это не анонс фантастического фильма, а новости.
Радикальное православие
Православные фундаменталисты набирают силу, их легитимность растет на волне сближения Кремля и патриарха Кирилла.
Дмитрий Медведев-заместитель главы Совета безопасности России-и Патриарх Кирилл уже проголосовали.А ты?
Как это символично:отрыв от руки рабы Божьей- монахини,-и падение на землю.
PS Прошу занести это в протокол.
который был захвачен схиигуменом Сергием
Он сепаратист. Собчак просто не успела объяснить, что она тоже против Кирилла