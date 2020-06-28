Семья из трех человек пропала после опрокидывания моторной лодки в Горном Алтае

В Республике Алтай на реке Бие пропала семья после опрокидывания моторной лодки во время сплава, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Отмечается, что инцидент произошел 27 июня в селе Турочак в районе Камня любви. Перед тем как судно перевернулось, на борту находились четыре человека. Водителю удалось выбраться на берег самостоятельно, однако семью из трех человек унесло вниз по течению. В настоящее время мужчину, женщину и их дочь 1995 года рождения считают без вести пропавшими.
Как сообщают "Новости Горного Алтая", позже лодку обнаружили в 10 километрах от места происшествия. Сейчас проходит поисково-спасательная операция, в которой задействованы пять человек, лодка и спецтехника, а также следственно-оперативная группа, состоящая из четырех человек.
Ниже по течению реки в селе Удаловка староста организовал наблюдательный пост. К поискам пропавших подключились жители Дмитриевки и Турочака, а на место происшествия выехали инспекторы ГИМС.
Комментарии
Где жилеты. Сами виноваты. Соболезнования родным.