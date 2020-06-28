В Алтайском крае спасли 40 человек при пожаре в многоэтажке

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Днем 28 июня пожарные эвакуировали 40 жильцов при возгорании в трехэтажном доме в райцентре Тальменского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Огонь охватил кровлю здания. Чтобы не создавать угрозу здоровью и жизни людей, спасатели вывели их на улицу.
Пламя на площади около 300 кв. м потушили за два часа. В работе задействовали сотрудников МЧС и добровольную пожарную дружину. Работало звено газодымозащитников.
"Тушение осложнялось сильным ветром, который раздувал пламя, пожарные автоцистерны непрерывно подвозили воду к месту тушения, – уточнили в пресс-службе ведомства. – Огнеборцам удалось не допустить проникновения пламени в жилые помещения и его распространения на соседние постройки, но крыша дома серьезно пострадала от огня".
Причина пожара пока неизвестна. Ее установят по результатам экспертизы.
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