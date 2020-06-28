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Лишенный прав пьяный водитель устроил ДТП в Горном Алтае

, ИА "Амител"
В аварии пострадала 28-летняя женщина
Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

Местная жительница получила травмы при опрокидывании автомобиля в Майминском районе. ДТП произошло ночью 27 июня на 7-м километре автодороги Кызыл – Озек – Урлу – Аспак, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

По предварительной информации правоохранителей, водитель Xonda Logo не справился с управлением автомобиля, допустив его опрокидывание.

В результате аварии телесные повреждения получила 28-летняя пассажирка иномарки. Ей оказана медицинская помощь. Потребовалась госпитализация.

От тестирования на алкоголь в крови водитель отказался. В ходе разбирательства выяснилось, что он лишен права управления транспортными средствами.

В отношении него возбуждено административное дело за отказ от прохождения медосвидетельствования. Ему грозит до 30 тысяч рублей штрафа либо до 15 суток ареста.

По факту ДТП правоохранители проводят проверку. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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