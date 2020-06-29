Доктор Мясников назвал пять признаков опасной родинки

Пять главных признаков, по которым можно распознать опасную родинку, назвал в эфире телеканала "Россия-1" главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников.
Главная угроза, исходящая от родимых пятен, – это возможность их перерождения в меланому. Чтобы этого не допустить, родинки лучше удалять при проявлении первых же плохих признаков.
Первый из них – это асимметричность. Проверить это очень просто – визуально разделить родинку пополам. Если одна половина будет не похожа на другую – это повод для беспокойства.
Второй – это очертания. "У здоровой родинки они четкие, а у той, которая может быть опасной, размытые", — уточнил Мясников.
Третий признак – цвет. Плохие родинки обычно бывают "неровно окрашены", уточнил специалист.
Четвертый – размер. Если родимое пятно в диаметре больше шести миллиметров, то можно говорить о повышенном риске.
Последний признак – это изменения. Задуматься об удалении родинки стоит, если она меняет цвет, размер и очертания, утверждает врач.
Комментарии
Пропел Мясников песню о родинке.