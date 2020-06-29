Сокращенная рабочая неделя началась в России

Из-за голосования по поправкам в Конституцию, нынешняя рабочая неделя станет для жителей России сокращенной. 1 июля будет выходным днем, пишут "РИА Новости".
Последний день голосования обозначен как нерабочий, а для тех, кто все-таки будет трудиться, оплата пройдет по повышенной ставке. За работу 1 июля можно попросить день отдыха, в этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Неработающие в день голосования в зарплате за июль ничего не потеряют.
Отмечается, что 1 июля не исключается из нормы рабочего времени и отпуск на этот день не продлевается.
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