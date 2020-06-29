Россиянам разрешат жаловаться в органы власти через "Госуслуги"

Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений граждан в органы власти, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на разработанный ведомством законопроект.
Из пояснительной записки к документу следует, что на сервисе создадут рубрикатор конкретных ситуаций для направления обращений и жалоб.
Обращения будут автоматически перенаправлять в уполномоченный орган, а граждане – получать уведомления о ходе их рассмотрения. Кроме того, для обработки типовых запросов будут использовать искусственный интеллект.
Также обратиться к властям можно будет в письменной форме в МФЦ или через почту. Законопроект должен вступить в силу спустя 180 дней после опубликования, поскольку потребуется время на принятие необходимых актов и доработки портала госуслуг.
Комментарии
Ябеда карябеда,
Соленый огурец!
На полу валяется,
Ни кто его не ест! ©
Толку от этих жалоб нет, если у вас нет юридического образования
Спустят вашу писанину на рассмотрение тому же чинуше, на которого жалуетесь
За основу для создания искусственного интеллекта, был взят интеллект депутатов думы...
Автоматизируют систему отписок, чтобы вообще ничего не делать?
"Уважаемый людоед, нам стало известно, что вы едите людей живыми - это не гуманно. Просим вас усыплять этих несчастных перед вашей трапезой или хотя бы завязывать им глаза. Заранее спасибо с надеждой на вашу доброту и отзывчивость..." (с)