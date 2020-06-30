Студенты АлтГПУ очистят известные родники Алтайского края

Студенты исторического факультета АлтГПУ благоустроят родники в Алтайском крае. В течение года отряд будет выезжать в экспедиции: исследовать и очищать источники, а также записывать и публиковать легенды и истории, связанные с этими объектами. Работы пройдут в рамках проекта профессора АлтГПУ Ольги Труевцевой "Родники нашей памяти". Первая поездка состоится уже в середине июля.
Студенты посетят святой источник на территории Свято-Данииловского подземного монастыря, Святой источник Александро-Невского пещерного скита и Святой ключ вблизи села Сорочий Лог. Последний в 2010 году администрация Алтайского края объявила "Памятником природы краевого значения". Отряду экспедиции предстоит очистить территории от бытового мусора, отремонтировать купальни, лестницы, ведущие к источнику, обработать антисептическим покрытием террасы и колодцы.
Проект "Родники нашей памяти" в марте 2020 года вошел в число победителей конкурса проектов в сфере патриотического воспитания молодежи. Идею профессора АлтГПУ Ольги Труевцовой поддержали грантом в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.
Комментарии
Представитель науки и служитель культа. Студенты в отряде, наверное, воцерковленные.
Озеро Моховое в районе села Колывань очистите, пожалуйста!!!. Зарастает озеро, а оно является памятником природы. Озеро постепенно мелеет и зарастает, края его заболачиваются; ученые считают, что водоем может исчезнуть в ближайшие 100 лет.