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Студенты АлтГПУ очистят известные родники Алтайского края

, ИА "Амител"
Отряд в течение года будет исследовать и приводить в порядок природные объекты
Фото: ru.m.wikivoyage.org

Фото: ru.m.wikivoyage.org

Студенты исторического факультета АлтГПУ благоустроят родники в Алтайском крае. В течение года отряд будет выезжать в экспедиции: исследовать и очищать источники, а также записывать и публиковать легенды и истории, связанные с этими объектами. Работы пройдут в рамках проекта профессора АлтГПУ Ольги Труевцевой "Родники нашей памяти". Первая поездка состоится уже в середине июля.

Студенты посетят святой источник на территории Свято-Данииловского подземного монастыря, Святой источник Александро-Невского пещерного скита и Святой ключ вблизи села Сорочий Лог. Последний в 2010 году администрация Алтайского края объявила "Памятником природы краевого значения". Отряду экспедиции предстоит очистить территории от бытового мусора, отремонтировать купальни, лестницы, ведущие к источнику, обработать антисептическим покрытием террасы и колодцы.

Проект "Родники нашей памяти" в марте 2020 года вошел в число победителей конкурса проектов в сфере патриотического воспитания молодежи. Идею профессора АлтГПУ Ольги Труевцовой поддержали грантом в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.06.2020 12:07
гость

Представитель науки и служитель культа. Студенты в отряде, наверное, воцерковленные.

30.06.2020 12:27
- гость -

Озеро Моховое в районе села Колывань очистите, пожалуйста!!!. Зарастает озеро, а оно является памятником природы. Озеро постепенно мелеет и зарастает, края его заболачиваются; ученые считают, что водоем может исчезнуть в ближайшие 100 лет.

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