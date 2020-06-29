В Алтайском крае ребенок выпал с пятого этажа и остался жив

В Камне-на-Оби из окна верхнего этажа в пятиэтажном доме на улице Терешковой выпал пятилетний ребенок. Мальчик остался жив и не получил серьезных повреждений, сообщают "Каменские известия".
Инцидент произошел утром в субботу. Дома находилась мать ребенка, которая вместе с сыном завтракала на кухне. В какой-то момент родительница вышла из комнаты, а мальчик самостоятельно залез на подоконник, открыл окно, не удержал равновесие и, выдавив стоящую на окне антимоскитную сетку, полетел вместе с ней вниз.
Вначале ребенок упал на кусты, а только после — на землю. Это помогло мальчику остаться в живых и не получить серьезных травм – медицинский осмотр показал лишь незначительные ушибы. Кроме того, смягчить падение могла и сетка.
Сейчас полиция проводит по данному факту проверку. При этом стражи порядка отмечают, что семья является благополучной.
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