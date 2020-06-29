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Житель Бийска меняет огромный бюст Ленина на дрова и уголь

, ИА "Амител"
Партия бы не одобрила
Фото: biwork.ru

Фото: biwork.ru

Житель Бийска выставил на продажу или обмен большой бюст Владимира Ильича Ленина. Сумма за которую продавец готов расстаться с фигурой вождя внушительная — 50 тысяч рублей. 

Точный размер бюста мужчина не указал, но судя по фото он не маленький. Сзади его поддерживает толстая арматура. 

Помимо продажи владелец заинтересован в обмене на дрова, уголь или транспортное  средство, пишет "Бийский рабочий".

Ранее amic.ru писал о том, что на Алтае случайно нашли огромный бюст Сталина. Бийские волонтеры откопали его во время уборки территории бывшего Дома учителя. Предполагается, что он мог пролежать под землей около полувека. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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