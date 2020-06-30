Волочкова получила штраф за посещение монастыря во время самоизоляции

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом из-за вспышки коронавируса селе Дивеево и получила штраф за нарушение правил карантина, сообщает РИА "Новости".
Волочкова разместила фотографии из монастыря на своей странице в Instagram в минувшее воскресенье.
"Замечательное путешествие я совершила в святое место Дивеево! Повстречала светлых и прекрасных людей! Не зная о том, что губернатор Нижегородской области (мне неведомо его имя) против добра и приезда сюда паломников и верующих людей. Как призвать к совести этого человека?!" – написала Волочкова.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что нарушители карантина, приехавшие в Дивеево, будут наказаны. О посещении Волочковой он узнал от своих знакомых.
"И вопрос был поставлен очень справедливо: разве правила и ограничения для звезд не действуют? Им все можно? Нет. Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране. Как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы и нарушителям выписаны штрафы", — написал Никитин.
По его словам, балерина пробралась в Дивеево "окольными путями" и не без помощи местных друзей.
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