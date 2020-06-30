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Ученые рассказали, какой запах изо рта указывает на диабет, рак или болезни печени

, ИА "Амител"
Израильские ученые утверждают, что по запаху можно определить многие болезни
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Неприятный запах изо рта может указывать на диабет, рак легких, абсцессы в ротовой полости и другие заболевания. Об этом сообщают "Актуальные Новости".

При сахарном диабете неприятный запах изо рта развивается по причине развития кетоза – процесса, при котором вместо глюкозы организм для производства энергии использует жировые соединения. При этом, если пот, моча и дыхание начинают издавать запах сырой рыбы, речь может идти о нарушениях работы печени.

Также недавно израильские ученые представили устройство, которое диагностирует рак легких по выделяемым опухолью соединениям. При этом при серьезных стадиях онкозаболевания неприятный запах заметен даже без прибора.

Также причиной зловония могут быть заболевания десён или абсцесс зубов. При этом дыхание приобретает заметный сероводородный запах, который также называют ароматом "тухлых яиц".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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