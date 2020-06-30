Вторник, 30 Июнь, 14:59

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 69,95
€ 78,68
31°

641156 +0
Обь
259см -16


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеИзменение Конституции
Новости

"Имейте уважение". Житель Барнаула пожаловался на визги детей у фонтана

, ИА "Амител"
Горожанин также возмутился поведением родителей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Житель Барнаула пожаловался на шумных детей у пешеходного фонтана на улице Панфиловцев. Своим негодованием горожанин поделился в сообществе "Черный список Барнаул" во "ВКонтакте".

"Да, сейчас жарко и всем хочется охладиться, но имейте уважение! Я живу в этом доме, и слышу детские визги весь день. С утра до вечера! Сидеть с закрытыми окнами невозможно, так сторона солнечная. Дома построены так, что есть эхо. И слышать эти визги весь день надоедает", — посетовал житель краевой столицы, который пожелал остаться анонимным.

Барнаулец также раскритиковал родителей малышей за то, что те приводят их к фонтану "в одних трусиках, а порой и голых".

"К тому же родители, приводящие детей в одних трусиках, а порой и голых, чем думаете? Это не пляж! Это фонтан. Пешеходный фонтан. Не надо путать пляж, где это допустимо, и фонтан! Я живу в этом доме, имейте уважение!", — призвал горожанин.

Напомним, что с 25 июня фонтаны в Барнауле начали работать в обычном режиме.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

30.06.2020 12:46
Аноним

Визги детей, шум машин-да да ))) раздражители ! Переезжайте в чисто поле , подальше от городской суеты , стройте там и дом и наслаждайтесь тишиной!

30.06.2020 12:46
- гость -

Хуже если не слышать детских визгов и смеха...

30.06.2020 12:47
- гость -

мужик я с 5 утра до 12 ночи слушаю трамвай, это круче детей поверь

30.06.2020 12:49
Житель Барнаула

А товарищ прав! Когда аноним доживет до его лет, тогда до него и дойдет.

30.06.2020 12:49
- гость -

Пердун старый, разворчался.
Дети - это цветы жизни.

30.06.2020 12:54
Гость

30.06.2020 12:49
- гость -
...и садить их лучше всего головками вниз...

30.06.2020 12:54
Тётя Мотя

Переезжайте в чисто поле

Вот-вот! Типичное поведение и логика понаехавшей деревни! Этому и отпрысков учат. Зачем уважать окружающих! Подстраивайтесь вы к бибиззззянам! Воинствующее хамство...

30.06.2020 12:57
- гость -

Если ненавистны дети, пожалуйте в морг. Там детей нет и тишина.

30.06.2020 12:57
- гость -

Ну терпеливее надо быть! Шум от детей только в жаркую погоду, в прохладную они под струи фонтана сами не полезут. Ну как может напрягать детское веселье??? Вспомните себя детьми, господа!

30.06.2020 12:59
Мадам

Вспомните себя детьми, господа!

Меня маленькую мама даже в метро всегда одёргивала, чтоб я не говорила громко...

30.06.2020 13:00
Эхо

30.06.2020 12:46
Аноним
так то он тебя не беспокоит,не шумит,не кричит.
может тебе,и твоему горластому семейству- построить дом,в чистом поле и хоть закричись.

30.06.2020 13:02
- гость -

30.06.2020 12:47
- гость -
Вот только не надо сочинять-трамвай в 5 утра!!!Трамваи начинают ходить с 4-х!Но круче визга детей есть еще визг и бубуканье пьяных теток и мужиков под окнами на всю ночь,а утром жучки всех мастей выясняют свои отношения на туалетных выпасах!Вот где ужас!!!!

30.06.2020 13:04
- гость -

житель барнаула может уши заткнуть или в тайгу уехать, или просто заткнуться.

30.06.2020 13:06
- гость -

30.06.2020 12:59
Мадам
Здесь речь не о метро. Пешеходные фонтаны сейчас очень распространены во всем мире. и абсолютно везде в них любят бегать и играть именно дети. И абсолютно одинаковая реакция детей тоже во всем мире - радостный визг и смех. В других странах не видела, чтобы это кого-то напрягало. Такие нетерпимые и озлобленные граждане только у нас.

30.06.2020 13:06
Эхо

детей надо отправлять летом- в пионерский лагерь,в деревню к бабушке,на дачу,но вам удобней,когда они(детки) в городе- собирают заразу?

30.06.2020 13:09
Аноним

30.06.2020 13:00 Эхо. )))) если выбрал место в городе, рядом с фонтанами, детской площадкой , расслабься и смирись со всеми вытекающими последствиями. Нечего жаловаться и возмущаться! Не нравится, так в собственном доме никто не потревожит! А зачем мне дом в поле, меня все устраивает! Надо же, начало дня , а какой нервный! Мира вам!

30.06.2020 13:09
Эхо

30.06.2020 13:06
- гость
в других странах- пешеходные фонтаны,не под окнами многоэтажки.

30.06.2020 13:10
Мадам

Ну как может напрягать детское веселье?

Ониждети вырастут. И будет, как у нас во дворе: из окон съёмных квартир сплошь и рядом пакеты с мусором летят. Терпите, жильцы! А не нравится - сваливайте... Прямо расизм какой-то! А девчонки когда мои росли, я дома бегать и топать не позволяла, чтоб соседей не беспокоить... Выходит, это неправильно...

30.06.2020 13:11
Я

все верно сказал. причем тут любовь и не любовь к детям. Любите своих детей, воспитывайте их. чтоб имели уважение и понимание, чтоб кругом люди и не каждый жаждет слышать визжание и ор.

30.06.2020 13:12
- гость -

У нас футбольная площадка во дворе. Вот где жесть. Днем подростки играют в футбол и орут, вечером - мужики вопят, как раненые. И всё это с громкими матерками. Давайте меняться? Мне детский визг не мешает.

30.06.2020 13:12
Эхо

30.06.2020 13:09
Аноним
дом стоит 30 лет- фонтан с октября прошлого года,такой же пингвин из администрации утвердил и отрапортовал.

30.06.2020 13:12
- гость -

Живете в гетто районах и ворчите что шум мешает, и бабочки радугой не ходют. Купите нищеброды себе на Змеиногорском тракте халупу поближе к власти и слушайте пение девственных грачей по утрам. Детям ничего не мешает, все устраивает а их видите ли нет. Ну разденься без трусов сходи покупайся. Делов то.

30.06.2020 13:14
- гость -

30.06.2020 13:06
Эхо
детей надо отправлять летом- в пионерский лагерь,в деревню к бабушке,на дачу,но вам удобней,когда они(детки) в городе- собирают заразу?
-----------
Лагери не работают, бабушек в деревне нет, мы с мужем летом работае, не с кем детей отправить за город. Дети в городе.

30.06.2020 13:16
- гость -

Вот когда по ночам пьяные мужики под окнами орут, это мешает. А дети днем - нет.

30.06.2020 13:18
- гость -

Какое уважение у хамов? Главное - нам хорошо, а на остальных насрать. Уровень культуры людей опускается всё ниже и ниже. Плоды путинизма.

30.06.2020 13:18
Бапппка

В советское время в фонтанах было категорически запрещено купаться. Негигиенично - раз. Неэстетично - два. Опасно - три. Мало ли кто бутылку туда бросит по ходу, такой же новый горожанин, и она разобьется там...

30.06.2020 13:19
- гость -

согласна и с тем кто пожаловался, и с Мадам. Про алкашню под окнами - вызывайте полицию и будет вам счастье! А здесь и пожаловаться не пожалуешься и представляю как это достало. Можно радоваться и веселиться, но не обязательно при этом орать и визжать на весь свет. И что то никто из заступников "онижедети" не прокомментил про голых детей - вы тоже считаете что это нормально???

30.06.2020 13:19
Тётя Мотя

Плоды путинизма.

Эти дети народились от детей, которые народились до Путина от понаехавших целыми сёлами.

30.06.2020 13:24
- гость -

ЛОМАЕТЕ ФОНТАН - ТИШИНА - ЛЯПОТА

30.06.2020 13:26
- гость -

"народились до Путина от понаехавших "
-----
Как раз выросли и получили воспитание при нём и получают каждый день обработку сознания из всех утюгов.

30.06.2020 13:27
Оля

И в советское время купались дети в фонтанах!!! И ничего такого страшного здесь нет! А таким людям всегда и везде что-то или кто-то мешает!

30.06.2020 13:28
- гость -

30.06.2020 13:18
Бапппка
В советское время в фонтанах было категорически запрещено купаться. Негигиенично - раз. Неэстетично - два. Опасно - три. Мало ли кто бутылку туда бросит по ходу, такой же новый горожанин, и она разобьется там...
--------------
В советское время мы в Адлере купались в фонтанах сколько влезет. Специально фонтаны строили так, чтобы городские дети могли там поплескаться.

30.06.2020 13:29
- гость -

30.06.2020 13:18
Бапппка

Похоже, вы даже не представляете, что такое пешеходный фонтан)

30.06.2020 13:31
- гость -

30.06.2020 13:19
- гость -
согласна и с тем кто пожаловался, и с Мадам. Про алкашню под окнами - вызывайте полицию и будет вам счастье! А здесь и пожаловаться не пожалуешься и представляю как это достало. Можно радоваться и веселиться, но не обязательно при этом орать и визжать на весь свет. И что то никто из заступников "онижедети" не прокомментил про голых детей - вы тоже считаете что это нормально???
----------
А вы пробовали вызвать полицию по поводу алкашни под окнами? Рекомендую. Приедут через несколько часов под утро, когда все уже расползлись по кустам и с вас будут спрашивать - где орут? А дети в трусах это нормально. Лето, жара. И дети не в театре.

30.06.2020 13:32
тю!

И дети не в театре.

А вы тож в трусах, если не в театре? Или и трусы тока в тИатр?

30.06.2020 13:32
- гость -

30.06.2020 13:31
- гость -

+10000000!

30.06.2020 13:34
Эхо

30.06.2020 13:14
- гость -
сочувствую.
позвольте,вопрос- вы проголосовали?

30.06.2020 13:36
- гость -

30.06.2020 13:32
тю!
И дети не в театре.

А вы тож в трусах, если не в театре? Или и трусы тока в тИатр?
-----------
Я не ребенок. А в советском детстве плескаться в трусах в луже или в фонтане было обычным делом.

30.06.2020 13:36
- гость -

30.06.2020 13:27
Оля
И в советское время купались дети в фонтанах!!! И ничего такого страшного здесь нет!
Да,но сколько было порезанных ног из-за стекла,и марафонов с милицией!!!

30.06.2020 13:38
- гость -

Поймет только тот, кто сам столкнулся с такой проблемой. И неважно есть у тебя дети или нет. Если они начнут визжать у тебя под окнами с утра до позднего вечера, (а они именно визжат) любой завизжит сам. Если что, у меня дети есть.

30.06.2020 13:38
Эхо

ты то на Елисейских полях заскучал,и к нам,в Гарлем завернул- пообщаться или ботинки присматриваешь?

30.06.2020 13:40
- гость -

хватит сравнивать с советским временем и "вот в наше детство..."

30.06.2020 13:42
- гость -

Да и не под самыми окнами этот фонтан, не надо преувеличивать.

30.06.2020 13:45
Эхо

30.06.2020 13:42
- гость -
не под самыми окнами- стадион у школы,но там нема фонтана.

30.06.2020 13:45
- гость -

Фонтан находится в сквере, а вовсе НЕ под окнами. Очень красивый и радует горожан. Так что хватит брюзжать!

30.06.2020 13:46
- гость -

30.06.2020 13:45
Эхо
Прогуляйся по ул. Панфиловцев, убедись сам.)

30.06.2020 13:47
Кук

Не нравится шум и визг детей? езжайте обратно в свою деревню и наслаждайтесь тишиной.

30.06.2020 13:49
Эхо

30.06.2020 13:27
Оля
оставьте адрес- подъеду повизжу.
и погляжу,как ,,помешаю или подпевать,выйдешь Оля?"

30.06.2020 13:49
- гость -

люди реально идиоты.
один говнистый мужичонка ноет что ему летом дети у фонтана мешают, другие идиоты пытаются ему ноддакнуть, выворачивая наизнанку, делая из белого чёрное.

30.06.2020 13:53
Эхо

40 лет там гуляю,ещё когда там роща была,остановка 115 автобуса и каркас из труб с лозунгом.
тишь да гладь была- но понаехали,и стало.
не фонтан,хоть и с фонтаном.

30.06.2020 13:56
- гость -

от этого фонтана до ближайшего дома метров 100. Неужели дети так громко визжат, что слышно в квартире? А шум машин, круглосуточно едущих по павловскому тракту дедку не мешает... странный дед.

30.06.2020 13:57
Эхо

30.06.2020 13:46
- гость -
в 13.53 ответил,но отправил без адреса прочти,если не затруднит.

30.06.2020 13:58
- гость -

запретить детей... совсем. пусть сразу рождаются взрослыми согласно штатного расписания

30.06.2020 13:59
Эхо

30.06.2020 13:49
- гость -
хорошо,тебе-,,неидиоту"?

30.06.2020 14:00
- гость -

30.06.2020 13:59
Эхо
хорошо, когда тебя не видно и не слышно

30.06.2020 14:09
Эхо

30.06.2020 14:00
- гость -
знаешь,даже рад,что ,,появился К-19"- может хоть так научимся не наступать на пятки,не дышать в затылок,и не толкаться.
тише будьте- море любит спокойных.

30.06.2020 14:11
Гыыыы

не прокомментил про голых детей - вы тоже считаете что это нормально???

Да это что! Вот на Исакова на аллейке та ещё картинка была! Мама с девочкой гуляла, той года 3-4, маленькая, конечно, но... Захотелось ребёнку в туалет. Мама прямо на аллее у велосипедной дорожки сняла с дочки трусы и та как ни в чём ни бывало на глазах у всех справила естественную (серьёзную!!!) нужду на газон... А мимо шли ребятишки и ели мороженное. А в другой стороне аллеи шел мужик, прогуливавший собаку, и нёс с собой совочек и целлофановый пакет для собачьих экскрементов.

30.06.2020 14:12
- гость -

Меня маленькую мама даже в метро всегда одёргивала, чтоб я не говорила громко...

вот потом из таких и вырастают тулуни и телки, не могущие сказать нетпоправкам в конституцию

30.06.2020 14:13
- гость -

Вот когда по ночам пьяные мужики под окнами орут, это мешает. А дети днем - нет.

а есть еще байкеры, гоняют по ночам на всей скорости под окнами...

30.06.2020 14:20
- гость -

30.06.2020 14:11
Ну мужик конечно лошара, говешки подбирает. Наверное в гейропе подсмотрел. Не удивлюсь если скажите что он с "аккуратно выбритой бородкой". А маманя молодец. А детишки с мороженным крепче будут, подготовлены к жизни. А если у вас в таком возрасте вызывает такую реакцию, то вас конечно жаль. Вы не готовы к нашим реалиям, жили наверное с пони и радугой.

30.06.2020 14:20
я

они же дети

30.06.2020 14:25
Тётя Мотя

Вы не готовы к нашим реалиям

А для вас реалии гадить прямо на улице на людях? И вы это делаете?

30.06.2020 14:26
- гость -

30.06.2020 14:13
- гость -
Ну так то жутковатая картинка.Ночью пьяные байкеры с орущими мужиками на мотопедах,утром лающие собаки,в дребезжащих трамваях,днем голые дети,визжащие в фонтане,вечером малолетки,воющие поломатыми голосами пестни про тополиный пух,жару и июль!И куда податься понаехавшему селянину,всю жизнь прожившему среди глухонемых,посреди чиста поля????

30.06.2020 14:29
Гыыыы

всю жизнь прожившему среди глухонемых,посреди чиста поля????

"Выйдешь в поле, сядешь ср&ть - далекоооо тебя видать!!!!!"

30.06.2020 14:39
постЪ

в нашем кибуце- после смены караула и развода на с/ х работы наступает сонная тишина.
взрослые холят и лелеят мандарины,огурцы,клубнику- викторию,и зелень на салат.
дети- под присмотром чужих бабушек,лет 50,спасаются в тени платанов,играя и веселясь,не очень шумно,но и не тихо- давая отдохнуть родителям вернувшимся с ночного дежурства.
Мир.
Рай.
Израиль.

30.06.2020 14:41
- гость -

они же дети
из серии: ваш ребенок не гиперактивный - а просто невоспитанный говнюк

30.06.2020 14:42
- гость -

30.06.2020 14:39
постЪ
Не зря вас Моисей таскал по пустыни.

30.06.2020 14:48
постЪ

30.06.2020 14:42
- гость -
ваш Моисей- только учится.
всего лишь 20 лет,а уже такие успехи.

30.06.2020 14:55
отвлекитесь уже

вот завтра будет супер день
.
.
.1 июля чудесный день! Утром деньги на детей вам, днём обнуление Путина - с вас, а вечером - рост тарифов на ЖКУ всем!

30.06.2020 14:55
- гость -

Уважаемые форумчане, откуда столько возмущений?
Он ведь такой же человек как и Ваши дети, абсолютно имеет право на тишину и он в вежливой форме это попросил?! Откуда столько мнений можешь дескать уезжать? Почему он должен уезжать из собственного дома? По такой же логике почему бы Вашим детям в тайгу в поля и прочее не уехать? Откуда такой подход?
Отсюда и рождаются конфликты, поддерживаю пользователя "Мадам", мне также в детстве топать по квартире запрещали, даже поздно (21 час) пылесос включить, о музыке громко вообще молчу (наушники изобретены давным давно), однако, надо же соблюдать правила общественного пребывания, он живет в доме и почему должен слушать весь день рев детей под окнами? Он же не мешает Вашим детям, его мнение также подлежит обязательному учету! Вашу логику про переезд к себе примените. И в полях места больше как и на пляже.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
14:55
Соскучились. Барнаульцы заполонили летние кафе сразу же после их открытия 0
14:44
"Священная обязанность". Алтайский митрополит проголосовал по поправкам в Конституцию 2
14:30
В АлтГТУ разрабатывают корпоративный портал "Цифровой университет" 0
14:14
Новый детсад открыли в Алтайском крае. Детей будут учить финансовой грамотности 1
14:01
Шесть больниц Алтайского края возобновляют оказание плановой медпомощи 0
13:49
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме 6
13:35
Дистанционное обучение в Алтайском крае с 1-го сентября. Введут или нет? 10
13:20
Еще четверо пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае 1
13:17
Почти 4000. Новые случаи коронавируса подтвердили в Алтайском крае 22
13:15
Свыше сотни штаммов коронавируса выявили в России 5
13:02
На двух улицах Барнаула запретили стоянку грузовиков 3
12:49
Пьяный барнаулец увидел сотрудников ГИБДД и на ходу выпрыгнул из-за руля 5
12:37
"Имейте уважение". Житель Барнаула пожаловался на визги детей у фонтана 70
12:25
Пляжи и бассейны Алтайского края не получали разрешения на работу 13
12:13
680 тысяч россиян сократили во время пандемии коронавируса 0
12:01
Сергея Светлакова с семьей заметили в Горном Алтае 6
11:50
В Китае обнаружили потенциально опасный для человека свиной грипп 14
11:38
"Становится свалкой". Барнаульцы возмущены мусором на детской площадке 8
11:26
В молочной продукции алтайской компании не оказалось молока 33
11:14
"Претензий нет". Эксперт о качестве асфальта на дорогах Барнаула в рамках нацпроекта 7
11:00
Студенты АлтГПУ очистят известные родники Алтайского края 2
10:46
Два трамвайных маршрута в Барнауле возвращаются к привычной схеме движения 2
10:31
Выяснилось, на сколько упала зарплата в Алтайском крае за первый месяц самоизоляции 15
10:22
Максимально безопасно. В избиркоме Барнаула рассказали о процедуре голосования 10
10:16
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI 2
10:04
Не зубрить, а понимать. Зачем детям программирование и где этому учат в Барнауле 0
09:51
17-летняя девушка в очередной раз пропала в Барнауле 8
09:39
В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса 6
09:26
"Водитель вылетел через лобовое". Жесткое ДТП произошло в Алтайском крае 4
09:13
Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе 27
09:00
В Республике Алтай еще 31 человек заразился коронавирусом 4
08:50
СМИ: в сенате США предложили выкупить российские С-400 у Турции 0
08:38
Названы продукты, от которых лучше отказаться в жару 3
08:26
Не надо "нянчиться". Девелоперы предлагают "продавать" дома-долгострои в Барнауле 11
08:16
В Алтайском крае восстановили памятник воинам, умершим от ран в госпиталях 1
08:02
Телеповар Константин Ивлев похвастался фотографией с молодой любовницей 15
07:49
"СOVID лишил нас главного". Особенный выпуск-2020 глазами одиннадцатиклассников 11
07:36
Подростковую соцсеть TikTok заподозрили в шпионаже за пользователями 3
07:21
Умер создатель двигателя ракеты Юрия Гагарина Анатолий Дарон 0
07:03
В Барнауле дети сломали контейнер для раздельного сбора мусора 19
06:51
Ученые рассказали, какой запах изо рта указывает на диабет, рак или болезни печени 1
06:38
Тунгусский метеорит. Тайна, покрытая лесом 0
06:22
Волочкова получила штраф за посещение монастыря во время самоизоляции 4
06:01
Аномальная жара. О погоде в Алтайском крае 30 июня 2
23:52
Такой день. Запоздалые выплаты за паводок и крестный ход во время пандемии 0
23:31
В Японии создали робота, который очищает пространство от коронавируса 2
23:12
"Писала страшные вещи". Историк Соколов, убивший аспирантку, устроил истерику в суде 9
22:54
13-летняя девочка оступилась в воде и утонула неподалеку от Бийска 1
22:31
Жительница Алтайского края решила прокатиться на машине бойфренда и оказалась в кювете 1
22:08
Актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" ударил жену ножом в лицо 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.