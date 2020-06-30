"Имейте уважение". Житель Барнаула пожаловался на визги детей у фонтана

Житель Барнаула пожаловался на шумных детей у пешеходного фонтана на улице Панфиловцев. Своим негодованием горожанин поделился в сообществе "Черный список Барнаул" во "ВКонтакте".
"Да, сейчас жарко и всем хочется охладиться, но имейте уважение! Я живу в этом доме, и слышу детские визги весь день. С утра до вечера! Сидеть с закрытыми окнами невозможно, так сторона солнечная. Дома построены так, что есть эхо. И слышать эти визги весь день надоедает", — посетовал житель краевой столицы, который пожелал остаться анонимным.
Барнаулец также раскритиковал родителей малышей за то, что те приводят их к фонтану "в одних трусиках, а порой и голых".
"К тому же родители, приводящие детей в одних трусиках, а порой и голых, чем думаете? Это не пляж! Это фонтан. Пешеходный фонтан. Не надо путать пляж, где это допустимо, и фонтан! Я живу в этом доме, имейте уважение!", — призвал горожанин.
Напомним, что с 25 июня фонтаны в Барнауле начали работать в обычном режиме.
Комментарии
Визги детей, шум машин-да да ))) раздражители ! Переезжайте в чисто поле , подальше от городской суеты , стройте там и дом и наслаждайтесь тишиной!
Хуже если не слышать детских визгов и смеха...
мужик я с 5 утра до 12 ночи слушаю трамвай, это круче детей поверь
А товарищ прав! Когда аноним доживет до его лет, тогда до него и дойдет.
Пердун старый, разворчался.
Дети - это цветы жизни.
30.06.2020 12:49
- гость -
...и садить их лучше всего головками вниз...
Переезжайте в чисто поле
Вот-вот! Типичное поведение и логика понаехавшей деревни! Этому и отпрысков учат. Зачем уважать окружающих! Подстраивайтесь вы к бибиззззянам! Воинствующее хамство...
Если ненавистны дети, пожалуйте в морг. Там детей нет и тишина.
Ну терпеливее надо быть! Шум от детей только в жаркую погоду, в прохладную они под струи фонтана сами не полезут. Ну как может напрягать детское веселье??? Вспомните себя детьми, господа!
Вспомните себя детьми, господа!
Меня маленькую мама даже в метро всегда одёргивала, чтоб я не говорила громко...
30.06.2020 12:46
Аноним
так то он тебя не беспокоит,не шумит,не кричит.
может тебе,и твоему горластому семейству- построить дом,в чистом поле и хоть закричись.
30.06.2020 12:47
- гость -
Вот только не надо сочинять-трамвай в 5 утра!!!Трамваи начинают ходить с 4-х!Но круче визга детей есть еще визг и бубуканье пьяных теток и мужиков под окнами на всю ночь,а утром жучки всех мастей выясняют свои отношения на туалетных выпасах!Вот где ужас!!!!
житель барнаула может уши заткнуть или в тайгу уехать, или просто заткнуться.
30.06.2020 12:59
Мадам
Здесь речь не о метро. Пешеходные фонтаны сейчас очень распространены во всем мире. и абсолютно везде в них любят бегать и играть именно дети. И абсолютно одинаковая реакция детей тоже во всем мире - радостный визг и смех. В других странах не видела, чтобы это кого-то напрягало. Такие нетерпимые и озлобленные граждане только у нас.
детей надо отправлять летом- в пионерский лагерь,в деревню к бабушке,на дачу,но вам удобней,когда они(детки) в городе- собирают заразу?
30.06.2020 13:00 Эхо. )))) если выбрал место в городе, рядом с фонтанами, детской площадкой , расслабься и смирись со всеми вытекающими последствиями. Нечего жаловаться и возмущаться! Не нравится, так в собственном доме никто не потревожит! А зачем мне дом в поле, меня все устраивает! Надо же, начало дня , а какой нервный! Мира вам!
30.06.2020 13:06
- гость
в других странах- пешеходные фонтаны,не под окнами многоэтажки.
Ну как может напрягать детское веселье?
Ониждети вырастут. И будет, как у нас во дворе: из окон съёмных квартир сплошь и рядом пакеты с мусором летят. Терпите, жильцы! А не нравится - сваливайте... Прямо расизм какой-то! А девчонки когда мои росли, я дома бегать и топать не позволяла, чтоб соседей не беспокоить... Выходит, это неправильно...
все верно сказал. причем тут любовь и не любовь к детям. Любите своих детей, воспитывайте их. чтоб имели уважение и понимание, чтоб кругом люди и не каждый жаждет слышать визжание и ор.
У нас футбольная площадка во дворе. Вот где жесть. Днем подростки играют в футбол и орут, вечером - мужики вопят, как раненые. И всё это с громкими матерками. Давайте меняться? Мне детский визг не мешает.
30.06.2020 13:09
Аноним
дом стоит 30 лет- фонтан с октября прошлого года,такой же пингвин из администрации утвердил и отрапортовал.
Живете в гетто районах и ворчите что шум мешает, и бабочки радугой не ходют. Купите нищеброды себе на Змеиногорском тракте халупу поближе к власти и слушайте пение девственных грачей по утрам. Детям ничего не мешает, все устраивает а их видите ли нет. Ну разденься без трусов сходи покупайся. Делов то.
30.06.2020 13:06
Эхо
детей надо отправлять летом- в пионерский лагерь,в деревню к бабушке,на дачу,но вам удобней,когда они(детки) в городе- собирают заразу?
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Лагери не работают, бабушек в деревне нет, мы с мужем летом работае, не с кем детей отправить за город. Дети в городе.
Вот когда по ночам пьяные мужики под окнами орут, это мешает. А дети днем - нет.
Какое уважение у хамов? Главное - нам хорошо, а на остальных насрать. Уровень культуры людей опускается всё ниже и ниже. Плоды путинизма.
В советское время в фонтанах было категорически запрещено купаться. Негигиенично - раз. Неэстетично - два. Опасно - три. Мало ли кто бутылку туда бросит по ходу, такой же новый горожанин, и она разобьется там...
согласна и с тем кто пожаловался, и с Мадам. Про алкашню под окнами - вызывайте полицию и будет вам счастье! А здесь и пожаловаться не пожалуешься и представляю как это достало. Можно радоваться и веселиться, но не обязательно при этом орать и визжать на весь свет. И что то никто из заступников "онижедети" не прокомментил про голых детей - вы тоже считаете что это нормально???
Плоды путинизма.
Эти дети народились от детей, которые народились до Путина от понаехавших целыми сёлами.
ЛОМАЕТЕ ФОНТАН - ТИШИНА - ЛЯПОТА
"народились до Путина от понаехавших "
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Как раз выросли и получили воспитание при нём и получают каждый день обработку сознания из всех утюгов.
И в советское время купались дети в фонтанах!!! И ничего такого страшного здесь нет! А таким людям всегда и везде что-то или кто-то мешает!
30.06.2020 13:18
Бапппка
В советское время в фонтанах было категорически запрещено купаться. Негигиенично - раз. Неэстетично - два. Опасно - три. Мало ли кто бутылку туда бросит по ходу, такой же новый горожанин, и она разобьется там...
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В советское время мы в Адлере купались в фонтанах сколько влезет. Специально фонтаны строили так, чтобы городские дети могли там поплескаться.
30.06.2020 13:18
Бапппка
Похоже, вы даже не представляете, что такое пешеходный фонтан)
30.06.2020 13:19
- гость -
согласна и с тем кто пожаловался, и с Мадам. Про алкашню под окнами - вызывайте полицию и будет вам счастье! А здесь и пожаловаться не пожалуешься и представляю как это достало. Можно радоваться и веселиться, но не обязательно при этом орать и визжать на весь свет. И что то никто из заступников "онижедети" не прокомментил про голых детей - вы тоже считаете что это нормально???
----------
А вы пробовали вызвать полицию по поводу алкашни под окнами? Рекомендую. Приедут через несколько часов под утро, когда все уже расползлись по кустам и с вас будут спрашивать - где орут? А дети в трусах это нормально. Лето, жара. И дети не в театре.
И дети не в театре.
А вы тож в трусах, если не в театре? Или и трусы тока в тИатр?
30.06.2020 13:31
- гость -
+10000000!
30.06.2020 13:14
- гость -
сочувствую.
позвольте,вопрос- вы проголосовали?
30.06.2020 13:32
тю!
И дети не в театре.
А вы тож в трусах, если не в театре? Или и трусы тока в тИатр?
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Я не ребенок. А в советском детстве плескаться в трусах в луже или в фонтане было обычным делом.
30.06.2020 13:27
Оля
И в советское время купались дети в фонтанах!!! И ничего такого страшного здесь нет!
Да,но сколько было порезанных ног из-за стекла,и марафонов с милицией!!!
Поймет только тот, кто сам столкнулся с такой проблемой. И неважно есть у тебя дети или нет. Если они начнут визжать у тебя под окнами с утра до позднего вечера, (а они именно визжат) любой завизжит сам. Если что, у меня дети есть.
ты то на Елисейских полях заскучал,и к нам,в Гарлем завернул- пообщаться или ботинки присматриваешь?
хватит сравнивать с советским временем и "вот в наше детство..."
Да и не под самыми окнами этот фонтан, не надо преувеличивать.
30.06.2020 13:42
- гость -
не под самыми окнами- стадион у школы,но там нема фонтана.
Фонтан находится в сквере, а вовсе НЕ под окнами. Очень красивый и радует горожан. Так что хватит брюзжать!
30.06.2020 13:45
Эхо
Прогуляйся по ул. Панфиловцев, убедись сам.)
Не нравится шум и визг детей? езжайте обратно в свою деревню и наслаждайтесь тишиной.
30.06.2020 13:27
Оля
оставьте адрес- подъеду повизжу.
и погляжу,как ,,помешаю или подпевать,выйдешь Оля?"
люди реально идиоты.
один говнистый мужичонка ноет что ему летом дети у фонтана мешают, другие идиоты пытаются ему ноддакнуть, выворачивая наизнанку, делая из белого чёрное.
40 лет там гуляю,ещё когда там роща была,остановка 115 автобуса и каркас из труб с лозунгом.
тишь да гладь была- но понаехали,и стало.
не фонтан,хоть и с фонтаном.
от этого фонтана до ближайшего дома метров 100. Неужели дети так громко визжат, что слышно в квартире? А шум машин, круглосуточно едущих по павловскому тракту дедку не мешает... странный дед.
30.06.2020 13:46
- гость -
в 13.53 ответил,но отправил без адреса прочти,если не затруднит.
запретить детей... совсем. пусть сразу рождаются взрослыми согласно штатного расписания
30.06.2020 13:49
- гость -
хорошо,тебе-,,неидиоту"?
30.06.2020 13:59
Эхо
хорошо, когда тебя не видно и не слышно
30.06.2020 14:00
- гость -
знаешь,даже рад,что ,,появился К-19"- может хоть так научимся не наступать на пятки,не дышать в затылок,и не толкаться.
тише будьте- море любит спокойных.
не прокомментил про голых детей - вы тоже считаете что это нормально???
Да это что! Вот на Исакова на аллейке та ещё картинка была! Мама с девочкой гуляла, той года 3-4, маленькая, конечно, но... Захотелось ребёнку в туалет. Мама прямо на аллее у велосипедной дорожки сняла с дочки трусы и та как ни в чём ни бывало на глазах у всех справила естественную (серьёзную!!!) нужду на газон... А мимо шли ребятишки и ели мороженное. А в другой стороне аллеи шел мужик, прогуливавший собаку, и нёс с собой совочек и целлофановый пакет для собачьих экскрементов.
Меня маленькую мама даже в метро всегда одёргивала, чтоб я не говорила громко...
вот потом из таких и вырастают тулуни и телки, не могущие сказать нетпоправкам в конституцию
Вот когда по ночам пьяные мужики под окнами орут, это мешает. А дети днем - нет.
а есть еще байкеры, гоняют по ночам на всей скорости под окнами...
30.06.2020 14:11
Ну мужик конечно лошара, говешки подбирает. Наверное в гейропе подсмотрел. Не удивлюсь если скажите что он с "аккуратно выбритой бородкой". А маманя молодец. А детишки с мороженным крепче будут, подготовлены к жизни. А если у вас в таком возрасте вызывает такую реакцию, то вас конечно жаль. Вы не готовы к нашим реалиям, жили наверное с пони и радугой.
они же дети
Вы не готовы к нашим реалиям
А для вас реалии гадить прямо на улице на людях? И вы это делаете?
30.06.2020 14:13
- гость -
Ну так то жутковатая картинка.Ночью пьяные байкеры с орущими мужиками на мотопедах,утром лающие собаки,в дребезжащих трамваях,днем голые дети,визжащие в фонтане,вечером малолетки,воющие поломатыми голосами пестни про тополиный пух,жару и июль!И куда податься понаехавшему селянину,всю жизнь прожившему среди глухонемых,посреди чиста поля????
всю жизнь прожившему среди глухонемых,посреди чиста поля????
"Выйдешь в поле, сядешь ср&ть - далекоооо тебя видать!!!!!"
в нашем кибуце- после смены караула и развода на с/ х работы наступает сонная тишина.
взрослые холят и лелеят мандарины,огурцы,клубнику- викторию,и зелень на салат.
дети- под присмотром чужих бабушек,лет 50,спасаются в тени платанов,играя и веселясь,не очень шумно,но и не тихо- давая отдохнуть родителям вернувшимся с ночного дежурства.
Мир.
Рай.
Израиль.
они же дети
из серии: ваш ребенок не гиперактивный - а просто невоспитанный говнюк
30.06.2020 14:39
постЪ
Не зря вас Моисей таскал по пустыни.
30.06.2020 14:42
- гость -
ваш Моисей- только учится.
всего лишь 20 лет,а уже такие успехи.
вот завтра будет супер день
.
.
.1 июля чудесный день! Утром деньги на детей вам, днём обнуление Путина - с вас, а вечером - рост тарифов на ЖКУ всем!
Уважаемые форумчане, откуда столько возмущений?
Он ведь такой же человек как и Ваши дети, абсолютно имеет право на тишину и он в вежливой форме это попросил?! Откуда столько мнений можешь дескать уезжать? Почему он должен уезжать из собственного дома? По такой же логике почему бы Вашим детям в тайгу в поля и прочее не уехать? Откуда такой подход?
Отсюда и рождаются конфликты, поддерживаю пользователя "Мадам", мне также в детстве топать по квартире запрещали, даже поздно (21 час) пылесос включить, о музыке громко вообще молчу (наушники изобретены давным давно), однако, надо же соблюдать правила общественного пребывания, он живет в доме и почему должен слушать весь день рев детей под окнами? Он же не мешает Вашим детям, его мнение также подлежит обязательному учету! Вашу логику про переезд к себе примените. И в полях места больше как и на пляже.