Новый детсад открыли в Алтайском крае. Детей будут учить финансовой грамотности

Детский сад "Карусель" торжественно открыли в Новоалтайске. Дошкольное учреждение сможет принять 280 детей. Уже сформированы 11 групп, пять из которых ясельные. Здание включает в себя комнаты для групповых занятий, 11 спален, спортивные и музыкальные залы.
В число изучаемых предметов вошли финансовая грамотность и английский язык. Также предусмотрены беседы с психологами и логопедами, сообщают "Вести-Алтай".
Кухня предусматривает отдельные зоны для работы с мясом, овощами и фруктами. Есть даже помещение, где просвечивают яйца, чтобы выявить некачественные.
В общей сложности до конца года в Алтайском крае планируют открыть 10 детских садов. По словам министра образования региона Максима Костенко, к 2022 году в регионе забудут, что такое очередь на поступление в детсад для детей в возрасте до трех лет.
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в ясельной группе и будут учить финансовой грамотности...