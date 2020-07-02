Едят сыр и жарят шашлык. Как туристы отдыхают на турбазах Алтая после снятия запрета

Турбазы Алтайского края начали принимать гостей после снятия ограничений / Фото: amic.ru / Александр Соколов

26 июня Виктор Томенко разрешил, наконец, начать работу базам отдыха в Алтайском крае. Больше 190 сельских гостевых домов, порядка 170 турбаз и около 200 гостиниц получили возможность принять первых гостей. Правда, первые выходные получились не такими уж праздничными — туристов оказалось немного. Владельцы баз отдыха уверены, что вскоре турпоток вырастет, но откровенно признают, что удачным этот короткий сезон уже точно не будет.

Корреспондент amic.ru Саша Соколов посетил уже работающие, но пока пустующие турбазы на озере Ая и выяснил, как там соблюдают требования Роспотребнадзора, ждут ли наплыва гостей из-за того, что границы закрыты, и будут ли владельцы туркомплексов повышать цены, чтобы хоть как-то компенсировать убытки из-за простоя.

"У наших денег нет"

Алтайский район, где расположено озеро Ая, по праву считают самым туристическим в регионе: здесь работают больше 200 баз отдыха, которые способны одновременно разместить больше 10 тысяч человек. И пока в соседнем Горном Алтае продолжает действовать запрет, в Алтайском крае уже начали официально принимать первых гостей.

Сами владельцы ждали губернаторского указа с нетерпением и готовились: закупали маски, перчатки, антисептики и рециркуляторы воздуха. А потому открыться для постояльцев смогли уже вечером пятницы: сразу после разрешения.

Правда, к ажиотажу снятие запрета пока не привело. Например, база "Алтай-rest" во время нашего приезда выглядела абсолютно пустой. По словам администратора Татьяны Елистратовой, на начало недели были заселены всего три домика из имеющихся восьми.

После выселения гостей номера тщательно обрабатывают: все поверхности вымыли с дезинфецирующими средствами.

Из-за ограничений здесь не работает отель, в котором пока нет рециркуляторов воздуха. А еду в кафе можно купить только на вынос: "летник2 пока только готовят к работе. Бассейн, который расположен посреди базы, так и манит свой прохладной и кристально чистой водой, но искупаться в нем нельзя: таковы рекомендации Роспотребнадзора.

Елистратова пояснила, что уже к следующим выходным тут ожидают стопроцентную загрузку, ведь люди просто еще не успели спланировать свои поездки.

"Мы долго ждали и готовились. Сажали цветочки, косили травку, делали ремонт. Можно сказать, принарядили базу. Очень рады, что нам дали возможность работать. Настроение хорошее и бодрое. Мы ждем гостей. Видим, что желание приехать у людей есть, но на данный момент их гораздо меньше, чем в прошлом году. Возможно, боятся ехать", — пояснила Елистратова.

Аренда домика в "Алтай-rest" стоит 4200 рублей в сутки по будням и 5060 рублей по выходным. Но администратор пояснила, что вскоре цены, возможно, поднимут, чтобы хоть как-то спасти сезон.

Одна из гостей турбазы, Елена, рассказала, что ехать не боялась: на свежем воздухе заразиться труднее, чем в городе.

"Мы приехали сюда двумя семьями из Новосибирска. Не первый раз на этой базе. Очень нравится, что тут ухоженная территория на берегу реки. Ждали открытия, постоянно звонили и узнавали новости. Поэтому поехали при первой же возможности. Но ограничения, конечно, смущают. В бассейне не искупаться, да и в кафе вечером не посидеть. Поэтому жарим шашлыки на берегу", — рассказала она об отдыхе.

Сейчас здесь отдыхают в основном гости из Сибири, подчеркнула Елистратова. Но на турбазе, по ее словам, вся надежда на гостей из европейской части России: "у наших все равно денег особо нет".

"Купаться нельзя, но вылавливать не будем"

На базе "Империя туризма", которая находится прямо в лесу, картина другая: здесь на базе можно хотя бы изредка встретить гуляющих людей. Один из них, Дмитрий, рассказал, что только приехал и еще даже не успел заселиться.

"Увидели в новостях, что базы открыли, и решили поехать. Меня тут уже "обрадовали", что купаться в бассейне нельзя. Плохо, конечно. Другого шанса все равно не будет – отпуск у меня уже заканчивается. Поэтому мы здесь", — пояснил собеседник.

По словам владельца турбазы Артема Бакурова, к 29 июля на "Империи" отдыхают около 20 постояльцев. И это при том, что всего тут можно разместить около 300 человек.

"Надеемся, что уже к выходным выйдем на максимальную загрузку. Хотя недельная загрузка страдает: в прошлые годы в это время посетителей было куда больше. Туркомплекс запущен практически на полную мощность. Ожидания только положительные. Надеюсь, что временный простой нам позволят хоть в какой-то мере компенсировать июлем и августом", — рассказал Бакуров.

К соблюдению санитарных норм тут подошли основательно: кроме стандартного набора средств защиты закупили еще и кварцевые лампы, чтобы обрабатывать помещения. По словам руководителя турбазы, затраты на дезинфекцию существенные. Но они не сравнятся с теми расходами, которые понесли предприниматели за время простоя: электричество, арендную плату и прочее пришлось оплачивать, при этом вообще не получая никакой прибыли. Бакуров подчеркнул, что за май и июнь "Империя туризма" из-за простоя недосчиталась миллионов рублей.

Цены тут не повышали, и в этом сезоне уже не планируют. По словам владельца, в середине сезона это "не нормально". Аренда домиков тут начинается от 1200 рублей в сутки.

"Мы и так соскучились уже по туристам, чтобы их распугивать повышениями. К тому же, для крупной турбазы это очень сложно. У нас договоры с разными туроператорами и сервисами онлайн-бронирования. Все это пересматривать по ходу сезона очень хлопотно. Сказать, что получится хотя бы нагнать по показателям прошлый год, нельзя. Сезон будет сложным", — подчеркнул Бакуров.

Он также добавил, что пока, к сожалению, все, что может предложить Алтай туристам, – это красивые виды, проживание и питание. Групповые сплавы и экскурсии пока недоступны, а потому у гостей очень ограниченный выбор досуга.

Бассейн тут тоже не работает. Хотя у приезжающих есть возможность полежать рядом на шезлонге. Работники турбазы также заманчиво намекают, что они не полицейские и если кто-то полезет в воду, "с багром вылавливать не станут". Летнее кафе уже работает: на веранде можно посидеть и перекусить.

Пока на базе отдыхают в основном сибиряки. По словам Бакурова, пока невозможно предугадать, поможет ли Алтаю запрет международного сообщения. Хотя бы потому, что инфраструктура не готова принять и разместить сразу большое количество гостей из Москвы. Аэропорт в Горно-Алтайске небольшой, а турбазам еще придется решать проблемы с доставкой туристов до зоны отдыха, что приведет к дополнительным расходам, отметил директор "Империи туризма".

Скажите "сыр"

База отдыха "Лесная сказка", которая также находится на Ае, тоже приняла первых посетителей 27 июля. По словам ее хозяйки Елены Кураповой, в первые выходные после открытия тут было людно: в домиках гостили 24 человека. Она также отметила, что сюда уже успел приехать на отдых известный чиновник из правительства Новосибирской области.

С наступлением будней людей стало меньше: к нашему приезду на территории базы вообще не было никого. Владелица туркомплекса подчеркнула, что это нормально: раньше следующих выходных большого наплыва гостей и не ждали. Но уже сейчас сюда добрались даже гости из Волгограда.

Аренда домика на восемь человек здесь стоит 4000 рублей в сутки. Чтобы иметь возможность принимать гостей, помимо антисептиков, масок и дезинфицирующих средств здесь также закупили ионизаторы воздуха.

У "Лесной сказки" есть необычное, но весомое преимущество перед другими базами, отметила Курапова. Помимо турбизнеса, она также держит ферму с коровами и козами, на которой производят сметану, молоко, сыр, масло и другие натуральные продукты. Все это они не только продают в собственных магазинах, но и подают в летнем кафе на базе отдыха.

"Когда открыли турбазу с мужем, то поняли, что зимой нам нечего делать. А энергия и силы еще есть. Тогда открыли ферму, начали с трех коров. Потом получили грант от правительства на развитие сельского хозяйства, купили еще 24 головы. Сейчас у нас 63 головы коров и коз. Сначала только продавали в магазинах, но наши гости стали просить и здесь угощать их натуральной молочной продукцией. Так у нас и сложился гастротуризм — многие приезжают, чтобы попробовать наши 16 сортов сыра и купить с собой", — объяснила Курапова.

Во время простоя сельскохозяйственный бизнес позволил не нести столь большие потери, как остальные, подчеркнула хозяйка. Туристический сезон, по ее мнению, уже "упущен". Даже при полной загрузке, которая скорее всего будет, на большую прибыль в "Лесной сказке" не рассчитывают.

Как пояснила amic.ru завотделом по туризму Алтайского района Валентина Мальгина, сейчас главное, что турбазам вообще дали возможность начать зарабатывать. С введением запрета для всех владельцев мест размещения в районе создали общий чат для обмена информацией. 26 июля тут называют настоящим праздником: все радовались возобновлению работы. И пусть гостей пока немного, вскоре турпоток восстановится, уверены директора турбаз. Но получится ли отыграть упущенную прибыль за столь короткий сезон, пока гадать не берутся.