Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Алтайском крае

Фото: vk.com/incident22
В селе Ракиты Михайловского района пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП, сообщают в сообществе "Инцидент Барнаул" со ссылкой на сведения ГИБДД Алтайского края.
Предварительно установлено, что мужчина 1981 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии и не имея водительских прав, управлял автомобилем ВАЗ-2106. Во время движения он допустил столкновение с прицепом движущегося трактора.
В результате аварии пассажир "Жигулей" 1981 года рождения скончался в больнице. Сам водитель получил лишь телесные повреждения, госпитализация ему не потребовалась. Другой же пассажир легковушки — мужчина 1989 года рождения — при столкновении не пострадал.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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