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Деревья Алтайского края включат в реестр самых удивительных в России

, ИА "Амител"
Жители регионы нашли хвойных великанов с огромными стволами

Краевая программа "Усынови заказник" станет участником всероссийского конкурса "Деревья – памятники живой Природы", в рамках которого составят реестр уникальных старовозрастных деревьев страны и закрепят их, как представляющих особую ценность.

"Все выявленные вековые деревья стоит брать на учёт, а в некоторых местах даже объявлять памятниками природы местного значения, — подчеркнула координатор региональной программы "Усынови заказник" Людмила Пожидаева. — Внести наши алтайские деревья-партиархи в Национальный реестр старовозрастных деревьев России – идея, которую мы обязательно реализуем совместно с нашими активистами и партнерами".

К настоящему времени уже в Алтайском крае обнаружены по-настоящему выдающиеся экземпляры, поражающие своими размерами.

Так, самую могучую в регионе сосну обнаружил егерь Владимир Трушников. Обхват ее ствола составил 520 см.

Наиболее крупные кедр (обхват ствола 476 см) и пихту (272 см) выявили активисты экологического клуба "Юный натуралист", который создали школьники и педагоги станции Аламбай в Заринском районе.

Крупнейшую ель (330 см) нашел натуралист и фотограф Сергей Замков, а лиственницу (327 см) – егерь Николаевич Байдуков.

Все эти деревья достойны того, чтобы войти Национальный реестр старовозрастных деревьев России, уверены участники программы "Усынови заказник".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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