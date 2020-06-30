Ученые назвали три района на Алтае с риском мощных землетрясений

Сибирские ученые выяснили, в каких районах Гороного Алтая могут произойти сильнейшие землетрясения. Результаты исследования опубликовал Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.
По словам ведущего научного сотрудника лаборатории геодинамики и палеомагнетизма ИНГГ СО РАН Евгения Деева сейчас на этой территории фиксируют колебания земной коры не сильнее 5 баллов, но в древние времена тут были намного более серьезные природные катаклизмы.
Так в зоне Южно-Теректинского разлома, которая попала в список потенциально опасных, мощнейшие землетрясения произошли в 7–8 веках н.э. и 14 тысяч лет назад. Их магнитуды превышали 7, а интенсивность достигала 9–10 баллов.
Курайская зона разломов способна порождать землетрясения с магнитудами до 7,6, а два последних сейсмических события произошли здесь в VII-VIII вв. н.э. и около 300 лет назад.
Третьим потенциально опасным местом исследователи назвали зону Катунского разлома. Южная его часть может создать колебания магнитудой в интервале 7,2–7,6, а интенсивностью — в 10–11 баллов.
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