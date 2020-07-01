Умер актер из фильмов "12 стульев" и "Большая перемена" Виктор Проскурин

Советский и российский актер театра и кино Виктор Проскурин умер в возрасте 69 лет. Об этом рассказал его супруга Ирина Хонда.
"Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть", — написала она на своей странице в фейсбуке.
Кроме того, как пишут "РИА Новости", факт смерти артиста подтвердил и его друг Юрий Метелкин. Причина смерти актера на данный момент не уточняется.
Виктор Проскурин сыграл в большом количестве известных российских и советских фильмов, среди которых: "Большая перемена", "12 стульев", "Жестокий романс", "Однажды двадцать лет спустя" и многие другие.
Комментарии
Неожиданно...Царство небесное.