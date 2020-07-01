Медведица Глаша из барнаульского зоопарка пришла на голосование по поправкам

Сотрудники барнаульского зоопарка пришли на избирательный участок с медведицей Глашей. Игривый зверь внес свои коррективы в местную планировку.
Сначала Глаша, как положено, посетила стойку с антисептиком и индивидуальными защитными наборами, а уже потом отправилась голосовать. Успела медведица и пошалить: несколько предметов со стола отправились на пол.
Напомним, что 1 июля — всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию. В Алтайском крае избирателей принимают 1779 участков. Все они функционируют с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
Комментарии
Нагадить на стол забыла.
биллютени испорчены.? а какже принятые меры, ни перчаток у избирателя ничего. еще и листики поваляли на земле, грязными лапами которыми по полгороду прошла мишка. Так то инцидент.
С Глашей картинка цирка складывается окончательно!
С Глашей перебор, конечно) а если мы все со своими собаками туда пойдем?) Мои "милые мишки" еще не то там натворят)
Глаша против?