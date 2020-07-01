Фильм Гарика Сукачёва о путешествии по Алтаю покажут по "Первому каналу"

К 175-летию Русского географического общества на "Первом канале" покажут двухсерийный фильм Гарика Сукачёва "То, что во мне". Об этом артист рассказал на своей странице в Facebook.
Это картина о путешествии по Алтаю рассказывает об истории России, российского кино и особенностях культуры коренных народов региона. Гарик побывал в Сростках, на родине Шукшина, а также встретился с местной жительницей, которая была лично знакома с Василием Макаровичем и сыграла в его фильме "Печки-лавочки".
Серии будут выходить в эфир 6 и 7 июля в 23:25.
После съемок фильма "То, что во мне", сам Гарик Сукачёв признался, что хотел бы уехать на Алтай и не возвращаться. Об этом он рассказал во время премьерного показа своей работы.
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А вот его песенка: Гарик Сукачёв - CHUYA HIGHWAY (Official video)
Серия под названием "Как мы завозили коронавирус в Алтай" 1 серия -Павел Деревянко Любовь к природе. 2 серия Мерзликин Шукшинские трели. 3 серия Безжалостный рок на дикой природе.....