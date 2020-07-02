Семь дней. Большой фоторепортаж c голосования по поправкам в Конституцию

Фото: Екатерина Смолихина, Вячеслав Мельников / amic.ru
Самое продолжительное в истории голосование прошло в России с 25 июня по 1 июля. Неделю люди под открытым небом, дома, в интернете и на традиционных УИК делали свой выбор по поправкам в Конституцию. Как рассказали члены участковых избирательных комиссий, им приходилось даже выезжать на дачу. С коронавирусом не шутят, и всё голосование проходило с соблюдением обязательных санитарных норм. Наверное, единственный кто смог присутствовать на участке без маски — это медведица Глаша. Сотрудники барнаульского зоопарка привели Глашу на голосование за Город трудовой доблести, она моментально влюбила в себя окружающих и стала без преувеличения звездой дня.
Как прошло историческое семидневной голосование, смотрите в нашем большом фоторепортаже.
Комментарии
"Голосование 2020 года войдет в историю как одно из ярких политических событий"
Ага, яркое, половина вообще не пришла голосовать. И бюллетень безграмотный, с ошибкой.