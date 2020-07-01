Барнаульского таксиста осудили за кражу денег у студентки из Индонезии

В Барнауле таксист обокрал жительницу Индонезии, которая приехала на учебу в Барнаул. Ущерб составил 130 тысяч рублей, сообщает "Комсомольская правда".
Инцидент произошел в новогоднюю ночь 2020 года. Иностранка вызвала такси, чтобы добраться с площади Сахарова до своего дома и оставила там кошелек, в котором находились все ее сбережения на учебу, проживание и питание. Вечером 1 января девушка обнаружила пропажу кошелька и сразу же позвонила водителю такси, который ответил ей, что ничего не находил.
Однако вскоре выяснилось, что мужчина соврал и нашел кошелек еще до звонка потерпевшей. В нем злоумышленник обнаружил деньги и банковскую карту с пин-кодом. Недолго думая, таксист обналичил в банкомате все оставшиеся средства.
Мужчину взяли по "горячим следам" и при обыске нашли у него похищенный кошелек с иностранной валютой – все остальное он уже успел потратить. Общая сумма ущерба составила почти 130 тысяч рублей.
Суд признал барнаульца виновным в краже, назначил ему полтора года условного лишения свободы. При этом, ущерб по делу до сих пор не возмещен.
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