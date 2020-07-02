"Космически красивая". Вера Брежнева показала, как нужно выходить из карантина

38-летняя певица Вера Брежнева порадовала своих почитателей снимком в новом "космическом" платье. Фото она опубликовала в своем Instagram.
Платье певица получила от дизайнера Анастасии Задориной.
"Из карантина выходим красиво", – подписала фото Брежнева.
Поклонники под записью оставили множество комментариев, посвященных красоте певицы: "Ноги ништяк!", "Космически красивая!", "Вот с кого нужно брать пример, человек после карантина. Все просто идеально".
Комментарии
"Ноги ништяк!"
Уровень почитателей великой певицы - школота в пубертатном периоде и воспитанные на общении с овечками представители горных пастбищ. Ах да. ещё и петухи. которые хвалят кукушку..., ну и дальше по Крылову.
Моя будущая...