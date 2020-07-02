Фото: ogirk.ru
6% жителей Алтайского края пьют спиртное выше нормы, которая в пересчете на чистый спирт составляет в неделю для мужчин 168 граммов, а для женщин – вдвое меньше, сообщает газета "Областная" со ссылкой на исследование Иркутскстата.
По данным исследования, удельный вес населения, которое превышает безопасную норму, в Алтайском крае больше, чем в целом по стране (4,1%) и в среднем по Сибирскому федеральному округу (4,9%).
Кроме того, показатель Алтайского края является одним из самых высоких в Сибири. Для сравнения, на столько же превышают норму жители Новосибирской и Кемеровской областей. Сильнее всех в Сибири злоупотребляют крепкими напитками жители Хакасии (6,2%).
При этом отмечается, что больше всего превышающих норму — на Чукотке (15,8%). Самым же "трезвым" регионом оказался Дагестан — там норматив не соблюдают лишь 0,2% граждан.
Комментарии
Результат явно подтасован!
Среди моих знакомых процент близиться к 100
Слабоки...
А как вообще про это узнают? Анкетирование? Или смотрят по карточке, кто сколько покупает? Тогда я вхожу в эти 6 процентов, так как часто покупаю алкоголь на всю тусовку
Карта СФО, приложенная к статье в качестве иллюстрации, давно устарела. Бурятия и Забайкалье давно числятся в ДВФО. Это недосмотр редакции сайта.
Мы не пьем, мы лечимся от короны.
То что Дагестан не пьет, это не значит что он трезвый.
К 6-ти % ноль забыли добавить. Пивняки процветают за счёт бухающего народа.
Варки все. 72% - это самое точное число.