Более 40 тротуаров отремонтируют в Барнауле до конца августа

В столице Алтайского края отремонтируют более 40 тротуаров, сообщили в пресс-центре администрации Барнаула.
Отмечается, что в нынешнем строительном сезоне планируется восстановить тротуары на площади свыше 16,5 тысячи квадратных метров. На эти работы уйдет порядка 10 млн рублей.
"Восстановят более 40 участков, в том числе пешеходную площадку краевого отделения Всероссийского общества слепых на улице Челюскинцев, тротуары по четной стороне улицы 40 лет Октября в границах улиц Эмилии Алексеевой и Германа Титова, на улицах Гущина в границах улиц Матросова и Новороссийской, Антона Петрова от улицы Островского до остановки "Трактовая", Георгия Исакова вдоль дома №200, Воровского от улицы Парфенова до проспекта Комсомольского, Германа Титова от улицы Тимуровской до улицы 40 лет Октября, на Павловском тракте в районе путепровода, несколько тротуаров в поселке Южном", — сообщает сайт краевой столицы.
Кроме того, на улице Кутузова у Центрального дома-интерната для престарелых и инвалидов также появится новый тротуар общей площадью 208,5 квадратных метра на сумму около 500 тысяч рублей.
Завершить ремонт тротуаров дорожники планируют до конца августа.
Комментарии
Сейчас идут активные работы по ремонту теплосетей на ул. Северо-Западной, ул. Г. Исакова и на пр. Красноармейском и возникает вопрос будут ли там восстановлены тротуары.
В столице станции метро десятками открываются, новые дороги строятся, мосты, эстакады путепроводы, а мы тут 40 тротуарам, как папуасы бусам, должны радоваться.