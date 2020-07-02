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Более 40 тротуаров отремонтируют в Барнауле до конца августа

, ИА "Амител"
На эти работы уйдет порядка 10 млн рублей
Фото: https://barnaul.org/

Фото: https://barnaul.org/

В столице Алтайского края отремонтируют более 40 тротуаров, сообщили в пресс-центре администрации Барнаула.

Отмечается, что в нынешнем строительном сезоне планируется восстановить тротуары на площади свыше 16,5 тысячи квадратных метров. На эти работы уйдет порядка 10 млн рублей.

"Восстановят более 40 участков, в том числе пешеходную площадку краевого отделения Всероссийского общества слепых на улице Челюскинцев, тротуары по четной стороне улицы 40 лет Октября в границах улиц Эмилии Алексеевой и Германа Титова, на улицах Гущина в границах улиц Матросова и Новороссийской, Антона Петрова от улицы Островского до остановки "Трактовая", Георгия Исакова вдоль дома №200, Воровского от улицы Парфенова до проспекта Комсомольского, Германа Титова от улицы Тимуровской до улицы 40 лет Октября, на Павловском тракте в районе путепровода, несколько тротуаров в поселке Южном", — сообщает сайт краевой столицы.

Кроме того, на улице Кутузова у Центрального дома-интерната для престарелых и инвалидов также появится новый тротуар общей площадью 208,5 квадратных метра на сумму около 500 тысяч рублей.

Завершить ремонт тротуаров дорожники планируют до конца августа.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

2.07.2020 14:21
- гость -

Сейчас идут активные работы по ремонту теплосетей на ул. Северо-Западной, ул. Г. Исакова и на пр. Красноармейском и возникает вопрос будут ли там восстановлены тротуары.

2.07.2020 15:36
- гость -

В столице станции метро десятками открываются, новые дороги строятся, мосты, эстакады путепроводы, а мы тут 40 тротуарам, как папуасы бусам, должны радоваться.

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