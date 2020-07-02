В Алтайском крае продают уникальное пианино за 450 тысяч рублей

В Бийске выставили на продажу коллекционное немецкое пианино фирмы Ed.Seiler, привезенное из Германии. Соответствующее объявление разместили на сайте Avito.
По словам владельца, выпущенный 95 лет назад музыкальный инструмент находится в полностью исправном состоянии и выдает глубокий, проницательный и очень мелодичный звук. Из нюансов — клавиатурный клап инструмента нуждается в косметической реставрации.
Автор подчеркивает, что пианино станет достойным украшением домашнего или музейного интерьера, а также отлично подойдёт для ценителей настоящего немецкого звука.
Продавец оценил инструмент в 450 тысяч рублей. В комплекте с пианино идет ключ для настройки, ключ от крышки клавишного ряда и оригинальный стул.
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