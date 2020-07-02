Глава похоронной службы при администрации Барнаула и его отец предстанут перед судом

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении директора МУП "Специализированная похоронная служба г. Барнаула" и его отца, специалиста по оказанию ритуальных услуг ООО "Сибинтекс", сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
По данным следствия, в 2018-2020 годах обвиняемые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в составе организованной группы по оказанию ритуальных услуг жителям Барнаула без регистрации юридического лица, в том числе используя для этого ресурсы муниципального унитарного предприятия. В результате нелегальной деятельности отец и сын заработали свыше 9 млн 800 тысяч рублей.
Обвиняемые по статье "Незаконное предпринимательство" признали свою вину. Дело с обвинительным заключением прокурора направлено в суд.
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