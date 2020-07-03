Илон Маск продает четыре особняка в Лос-Анджелесе

Основатель космической компаний SpaceX и Tesla Илон Маск нашел покупателя на четыре дома в Лос-Анджелесе, сообщает Business Insider.
По данным издания, миллиардер продает недвижимость за 62,5 миллиона долларов компании-застройщику Arya Chalon, LLC, которая принадлежит бизнесмену и дизайнеру Арди Тавангариану.
Ранее Илон Маск также продал еще один свой дом в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов, сообщала The Wall Street Journal 19 июня.
В начале мая Илон Маск заявил о продаже практически всего физического имущества. "Мне не нужны деньги. Посвящаю себя Марсу и Земле. Имущество просто тянет тебя вниз", — заявил бизнесмен в своем Twitter.
Ранее Маск рассказал о своих любимых видеоиграх. Миллиардер признался, что он предпочитает проходить игры на компьютере, при этом больше всего он любит антиутопии и фантастику.
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