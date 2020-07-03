В Рубцовске хотят вскрыть массовое захоронение репрессированных

Весной 2019 года в Рубцовске было обнаружено предполагаемое место захоронения жертв репрессий. Предполагается, что похоронены здесь могут быть 120-180 человек.
"Ко мне обратились жители Санкт-Петербурга с просьбой найти место захоронения их родственника-священника, расстрелянного в Рубцовске. Вот и пришлось помогать, — пояснил Сергей Колчин, который занимался поисками. - Опрашивал старых жителей города, пенсионеров ЧК/ОГПУ/МГБ/КГБ и их родственников. Так вышел на место. Для 100% достоверности необходимо вскрытие. Пока ищем юридическое обоснование".
Представители церкви захотели вскрыть захоронение, чтобы перезахоронить останки "по-христиански". Письмо с просьбой направлено главе города, пишут "Вести".
Комментарии
Ну конечно, такой шанс попиариться!
Расстрелянные по бандитским статьям у них тоже репрессированные. Что-то материалы дел не спешат публиковать эти обиженные властью.