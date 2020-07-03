Алтайский край занял второе место в России по числу больных ожирением

Алтайский край занял второе место среди регионов России по числу людей с ожирением, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на статистический сборник Минздрава России за 2019 год.
Всего в прошлом году в крае насчитывалось 885 человек с лишним весом на 100 тысяч населения. Выше результат оказался только у Новгородской области — 905 человек, а чуть меньше – у Ленинградской области, 852 человека.
Меньше всего людей с ожирением зарегистрировано в Чечне, Приморском крае и в Ингушетии. При этом в 2019 году общее число больных с данным диагнозом составило 517 тысяч человек, что на 70 тысяч больше, чем в 2018-м.
Комментарии
меньшие доходу ведут к ожирению, едим всякий дешевый шлак.
Ну все...щас скажут жируют люди. надо им поднять цены и налоги.
А пофакту прблема то в пище. в магазине досотупны только заменители и химия. Не люди виноваты в этом, а то, до чего регион довели, с мизерными зарплатами и высокими ценами на продукты