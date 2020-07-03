В Алтайском крае приостановили взимание курортного сбора

Депутаты АКЗС в окончательной редакции приняли закон об изменениях в порядке взимания курортного сбора. В голосовании приняли участие 57 парламентариев. Все они проголосовали за, сообщает пресс-служба Заксобрания.
"В проекте закона предлагается в этом году, в связи с тяжелой ситуацией в курортной отрасли, приостановить взимание курортного сбора. В 2021 и 2022 годах — снизить сбор с 50 до 30 рублей, а для жителей Алтайского края сделать льготу и курортный сбор с них не взимать. Это мера поддержки отрасли, которая находится в сложной ситуации и которую ждет очень долгий процесс восстановления", — сказал председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов.
Он напомнил, что в 2020 году депутаты уже обращались к формам поддержки курортной отрасли. В частности, на апрельской сессии было принято решение, согласно которому санатории Белокурихи могли не перечислять собранный курортный сбор до конца текущего года.
Комментарии
Хочу в депутаты. Принимаем отменяем. Не отвечаем. Вот работа. Но рылом не вышел.