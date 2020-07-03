В Барнауле из-за ремонта теплосетей временно перекроют проспект Красноармейский

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
В Барнауле в связи с ремонтом теплосетей перекроют часть проспекта Красноармейского на участке от проспекта Строителей до улицы Молодежной, сообщает пресс-центр мэрии.
Ограничения пройдут в несколько этапов:
- 4 июля с 20.00 до 5.00 приостановят проезд в сторону проспекта Строителей;
- 5 июля с 20.00 до 5.00 перекроют движение в сторону улицы Молодежной;
- 6 июля с 20.00 до 5.00 перекроют проезд по крайним левым полосам проспекта в обе стороны.
На время ремонтных работ автобусные маршруты направят в объезд через улицу Молодежную и проспект Социалистический, трамвай №7 поедет через Челюскинцев, а маршрут №4 временно закроют. Трамвай маршрута №1 будет следовать по схеме: пр. Калинина, ул. Северо-Западная, ул. Антона Петрова, ул. Телефонная, ул. Советской Армии, ост. "Проспект Коммунаров". Обратно: ост. "Проспект Коммунаров", ул. Советской Армии, ул. Телефонная, ул. Антона Петрова, ул. Северо-Западная, пр. Калинина — далее по маршруту.
Комментарии
А трамвайный маршрут №1 научится летать?
Коллапс обеспечен