В Алтайском крае собираются воссоздать сибирский филиал "Артека"

В Алтайском крае планируют воссоздать лагерь "Артек", который был эвакуирован сюда в годы Великой Отечественной войны. Об этом журналистам рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Мы посмотрим сегодня площадку для создания "Артека". Возрождение сибирского "Артека" будет хорошим знаком с учетом этой природы инфраструктуры", — сказал Кравцов во время рабочей поездки в регион.
Министр добавил, что сейчас рассматриваются возможные площадки для размещения лагеря. Одна из них — особая экономическая зона "Бирюзовая Катунь".
В 2019 году о создании на территории "Бирюзовой Катуни" круглогодичного лагеря с рабочим названием "Артек" уже сообщала компания ОЭЗ "Сфера леса", — отмечает "Коммерсант".
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