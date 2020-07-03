В Барнауле прошло прощание с доктором экономических наук Ольгой Мамченко

В Барнауле на 60-м году жизни скоропостижно скончалась профессор Ольга Мамченко, сообщает пресс-служба Алтайского государственного университета.
Мамченко родилась в Барнауле. В 1983 закончила АлтГУ по специальности "Математика", а в 1988 защитила кандидатскую диссертацию. В 2006 году Мамченко присвоено ученое звание профессора.
В 1994 году она стала заместителем декана экономического факультета, а в 1998 – деканом факультета, которым она руководила до 2013 года. Под руководством Мамченко экономический факультет АлтГУ вырос в три раза и первым из учебных подразделений университета был преобразован в институт – Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем (МИЭМИС), объединив 11 кафедр, из которых четыре были созданы по инициативе Мамченко.
Прощание с Мамченко состоялось сегодня, 3 июля, в храме Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова на улице Шумакова.
Комментарии
Большая утрата для загнивающего Вуза. Кто бы что ни говорил - но О.П - очень ответственная, адекватная, светлая душа. Действительно стояла и отстаивала Вуз. И пыталась сделать из него конфетку. До 2008 года. Но здоровье начало подводить.
Всему персоналу Миэмиса - глубочайшие соболезнования.
земля пухом. хороший был человек.